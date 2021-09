Papa Francisco.- El Papa sobre el destituido cardenal Becciu, que será juzgado en octubre por corrupción: "Espero que sea inocente"

01-09-2021 LLa Cadena COPE ha emitido este 1 de septiembre una entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco realizada en Roma. El Papa ha señalado que el cardenal Angelo Becciu, a quien destituyó de su cargo y que será procesado, acusado por malversación y soborno por las irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en Londres --que dejó un agujero en las finanzas de la Santa Sede de unos 400 millones de euros--, "es una persona a la que tengo cierta estima". SOCIEDAD CADENA COPE



ROMA, 1 (EUROPA PRESS)



El Papa ha señalado que el cardenal Angelo Becciu, a quien destituyó de su cargo y que será procesado, acusado por malversación y soborno por las irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en Londres --que dejó un agujero en las finanzas de la Santa Sede de unos 400 millones de euros--, "es una persona a la que tengo cierta estima".



"Espero que sea inocente", ha asegurado Francisco en declaraciones a la COPE recogidas por Europa Press. El purpurado se sentará en el banquillo de los acusados junto a otras nueve personas, todas acusadas de lavado de dinero, fraude, abuso de poder y extorsión.



Becciu, que ocupó entre 2011 y 2018 un alto cargo en la Secretaría de Estado del Vaticano, ha defendido siempre su inocencia. El juicio --cuya primera audiencia se celebró el pasado 27 de julio-- se retomará en octubre y supone la primera vez que la justicia del Vaticano sienta en el banquillo de los acusados a un miembro del colegio cardenalicio.



De hecho, el Papa derogó en abril la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario al decretar que puedan comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos.



Hasta ahora solo podían ser juzgados o investigados por los otros cardenales que integran el Tribunal Supremo especial del Vaticano, el único ente jurídico competente para abrir una investigación contra los miembros de la Curia Romana, o por el mismo Papa.



El promotor de Justicia (fiscal vaticano), Gian Piero Milano, empezó su investigación en 2019 y en su informe detectó "graves indicios" de corrupción en un caso de inversiones inmobiliarias. Por aquel entonces, Becciu era el responsable de esas operaciones, pues ocupaba el cargo de sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, puesto que dejó en 2018 tras ser designado por el papa Francisco prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.



Este miércoles, 1 de septiembre, la Cadena COPE ha emitido una entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco realizada en Roma, la primera que concede el Pontífice a un medio de comunicación tras su operación de colon el pasado julio.



REFORMAS DE SU PONTIFICADO: "NO HAY UNA ORIGINALIDAD"



En la entrevista, Francisco también ha abordado las reformas que ha acometido durante su pontificado del que se cumplirán 9 años este 11 de marzo y ha precisado que no se deben a "una originalidad" suya "en el plan" sino a que ha procurado "poner en marcha lo que los cardenales" habían pactado durante las reuniones de antes del cónclave.



"No hay nada inventado. He procurado poner en marcha lo que los cardenales dijimos en las reuniones pre cónclave para el próximo Papa", ha asegurado Francisco en la entrevista concedida a la cadena COPE. En cualquier caso, ha dejado claro que está "obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento", si bien ha matizado que hay "algunos temas" dentro del Vaticano que "provocan escozor".



Francisco, que ha revelado que la elección como pontífice le "pilló por sorpresa" --"Vine con una valijita"--, ha afirmado que todavía "hay varias cosas por hacer todavía" aunque, al hacer balance por ejemplo de la Comisión de Defensa de Menores en la lucha contra los abusos, ha afirmado que "está funcionando".



Finalmente, ha declarado que "quizás algunos (cardenales) no se daban cuenta" de la hoja de ruta que se estaba marcando durante las reuniones pre cónclave y preguntado sobre cómo le gustaría que le recordaran ha zanjado: "Como lo que soy: un pecador que trata de hacer el bien".