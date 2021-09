Osaka avanza sin jugar en Abierto de EEUU por retirada de Danilovic

La japonesa Naomi Osaka, vigente campeona del Abierto de Estados Unidos de tenis, clasificó directamente a la tercera ronda de la edición 2021 del torneo debido a que su rival de este miércoles, Olga Danilovic, se retiró previamente por "motivos médicos".

En una jornada que arrancó con retraso por la lluvia en Nueva York, la japonesa eludió su compromiso de segunda ronda ante Danilovic y ahora enfrentará en tercera ronda a la canadiense Leylah Fernandez o la estonia Kaia Kanepi.

A solo una hora del inicio del choque entre Osaka y Danilovic, los organizadores del Abierto informaron que la joven tenista serbia se retiró "por un motivo médico", sin dar más detalles.

"Estoy muy triste por tener que retirarme de mi partido esta mañana", dijo después Danilovic en su cuenta de Instagram, descartando que su abandono esté relacionado con la pandemia de coronavirus.

"Me he sentido mal estos últimos días por una enfermedad viral no relacionada con la covid", afirmó. "Tenía muchas ganas de jugar hoy contra Naomi en la cancha Arthur Ashe (...) Quiero dar las gracias al equipo médico del US Open y a todo el mundo por su apoyo".

Danilovic, de 20 años, había derrotado el lunes en su estreno a la estadounidense Alycia Parks.

Osaka, por su parte, venció ese mismo día a la checa Marie Bouzkova por 6-4 y 6-1 y extendió a 16 su racha de victorias consecutivas.

La estrella japonesa persigue su tercera corona del Abierto, y quinto título de Grand Slam, de los últimos cuatro años.

A sus 23 años, Osaka también aspira a convertirse en la primera jugadora en ganar el US Open dos veces seguidas desde que Serena Williams se coronó por tercer año al hilo en 2014.

- Muguruza se adelanta a Petkovic -

En la mañana del miércoles, la lluvia provocada por remanentes del huracán Ida, que azotó la costa del Golfo de Estados Unidos el fin de semana, retrasó el inicio del juego en las pistas exteriores del Abierto.

En la cancha Louis Armstrong, cubierta por su techo retráctil, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza comenzó su choque frente a la alemana Andrea Petkovic ganando el primer set por 6-4.

Muguruza, vencedora de dos torneos de Grand Slam y actual número 10 del ranking de WTA, había sufrido más de lo esperado el lunes para derrotar en su estreno a la croata Donna Vekic en dos apretados sets de 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5).

También se pusieron en marcha los partidos de los españoles Pedro Martínez, ante el ruso Andrey Rublev (quinto sembrado); Carlos Alcaraz frente al francés Arthur Rinderknech, y Rebeka Masarova ante la ucraniana Elina Svitolina.

La colombiana María Camila Osorio, por su lado, vio esfumarse el primer set por 6-0 ante la tunecina Ons Jabeur.

El segundo cabeza de serie del torneo masculino, el ruso Daniil Medvedev, enfrentaba en la pista Arthur Ashe al alemán Dominik Koepfer, que ocupa el puesto 57 del ranking de la ATP.

Medvedev, subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2019 y del Abierto de Australia de 2021, derrotó a Koepfer en su único enfrentamiento en el US Open de 2019 camino a una final que perdió ante Rafael Nadal.

La acción del programa nocturno en la Arthur Ashe lo abrirá la estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open 2017, frente a su compatriota Coco Gauff, de 17 años.

El partido que cerrará la jornada en la cancha principal del torneo lo protagonizarán el tercer sembrado, el griego Stefanos Tsitsipas, y el francés Adrian Mannarino.

El griego se ha convertido en un foco de quejas de algunos colegas por los descansos prolongados para ir al baño que toma a menudo. En la primera ronda la situación despertó la ira del escocés Andy Murray, tres veces campeón de torneos de Grand Slam.

El argentino Diego Schwartzman, undécimo cabeza de serie, jugará ante el sudafricano Kevin Anderson y la pareja de dobles colombiana formada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal enfrentará a los polacos Hubert Hurkacz y Szymon Walkow.

gbv/ma