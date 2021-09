Osaka aprovecha retiro de su rival para meterse en tercera ronda del Abierto de EEUU

IMAGEN DE ARCHIVO. La tenista japonesa Naomi Osaka durante su partido ante la checa Marie Bouzkova en la primera ronda del US Open, Agosto 30, 2021; Flushing Meadows, Nueva York, EEUU. Crédito Obligatorio: Jerry Lai-USA TODAY Sports

NUEVA YORK, 1 sep (Reuters) - La campeona defensora Naomi Osaka avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos después de que la serbia Olga Danilovic se retirara antes de su partido de segunda ronda el miércoles debido a una enfermedad, dijeron los organizadores del torneo.

El partido entre la japonesa, tercera cabeza de serie, y la número 145 del mundo, Danilovic, que jugaba su primer cuadro principal del US Open, sería el segundo choque del día en el Arthur Ashe Stadium.

"Estoy muy triste por tener que (retirarme) de mi partido esta mañana", escribió Danilovic en las redes sociales.

"Me he sentido mal estos últimos días lidiando con una enfermedad viral no relacionada con el Covid. Tenía muchas ganas de jugar hoy contra Naomi en el Arthur Ashe Stadium, pero no fue esta vez".

Osaka se enfrentará a la canadiense Leylah Fernández o a la estonia Kaia Kanepi en la tercera ronda.

(Reporte de Frank Pingue en Toronto. Editado en español por Rodrigo Charme)