NewFilmmakers Los Ángeles apuesta una vez más por el nuevo talento latino

Fotograma cedido por la organización NewFilmmakers Los Ángeles (NFMLA) de una escena de "A la calle", un documental sobre la realidad social y política de Venezuela que fue comprado recientemente por la plataforma HBO Max. EFE/ Nfmla

Los Ángeles (EE.UU.), 1 sep (EFE).- La organización NewFilmmakers Los Ángeles (NFMLA) celebrará el 17 y el 18 de septiembre la octava edición de "InFocus: Latinx & Hispanic Cinema Film Festival", un evento que, con el apoyo de socios como la Academia de Hollywood, muestra el talento emergente de jóvenes cineastas latinos e hispanos.

Por segundo año consecutivo, "InFocus: Latinx & Hispanic Cinema Film Festival" será digital para adaptarse a la pandemia.

Pero lo que no cambia es la voluntad de este festival, que en esta ocasión mostrará los trabajos de cineastas de países como México, Brasil, Puerto Rico, Argentina, El Salvador, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, España, Cuba y EE.UU.

"La programación de este año se basa fuertemente en la temática de comunidad y resiliencia, y gira mucho en torno a encontrar fuerza en la relación con los otros", dijo este miércoles en un comunicado Bojana Sandic, que es la directora de programación de NFMLA.

Por su parte, el director ejecutivo y cofundador de NFMLA, Larry Laboe, aseguró que no podrían estar más orgullosos tanto de los cineastas que ya pasaron por este festival en otras ocasiones como en los que lo harán en 2021.

"La Academia nos ayudará a llevar a estos narradores al siguiente nivel", añadió sobre el respaldo que tiene NFMLA por parte de la institución que cada año organiza los Óscar.

El programa de este año incluye tres series de cortos y la presentación de "A la calle", un documental sobre la realidad social y política de Venezuela que fue comprado recientemente por la plataforma HBO Max.

Además de las proyecciones, "InFocus: Latinx & Hispanic Cinema Film Festival" también celebrará debates y conversaciones con personalidades latinas de la industria audiovisual como Gloria Calderón Kellett, la productora y guionista que fue la máxima responsable de la comedia "One Day at a Time" (2017-2020).