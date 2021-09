Muguruza vence a la alemana Petkovic y se mete a la tercera ronda del US Open

La tenista española Garbiñe Muguruza. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Flushing Meadows (EEUU), 1 sep (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, superó este miércoles la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer por 6-4 y 6-2 a la alemana Andrea Petkovic, la número 68 del mundo.

Con un tenis sólido desde el fondo de la pista, un excelente resto, Garbiñe necesitó una hora y 29 minutos para asegurarse la victoria y estar por segunda vez en la tercera ronda, donde solo la había alcanzado en el 2017 cuando llegó a la cuarta.

Muguruza, de 27 años, acabó el partido con 21 golpes ganadores y 14 errores no forzados por 19 y 23, respectivamente, de Petkovic, a la que ganó por primera vez después de haber perdido los tres primeros enfrentamientos anteriores que ambas jugadoras mantuvieron.

Las dos veces campeona de Gran Slam había perdido hasta miércoles todos los duelos con la exnúmero nueve del mundo, pero el último había sido en Doha en 2016, hace más de cinco años.

Bajo el techo cerrado en el estadio Louis Armstrong, Muguruza, exnúmero uno del mundo, finalmente superó el "fantasma" de las derrotas ante la tenista alemana.

El segundo set se produjo una ráfaga de quiebres de servicio, y cada jugadora tuvo diez puntos de quiebre cada una en el choque. Pero Muguruza fue más efectiva en esos momentos, convirtiendo seis de sus oportunidades, mientras que Petkovic solo acertó 3 de 10.

El momento clave del partido estuvo en los cinco de los puntos de quiebre fallidos de Petkovic que llegaron en solo el segundo juego del encuentro, y Muguruza salió del peligro para mantener su servicio.

Ese juego crucial se interpuso entre dos quiebres de servicio a favor de Muguruza, lo que le dio una ventaja inicial de 3-0 y doble quiebre.

Muguruza salió fuerte al inicio del partido, pero se aflojó desde allí, y aunque necesitaba cuatro puntos de set en el juego final, la cabeza de serie número 9 tomó la delantera y lo ganó.

En el primer juego del segundo set, Muguruza alcanzó el punto de quiebre después de que un tiro regateó sobre la cuerda de la red, y aprovechó esa oportunidad con un golpe ganador de derecha para tomar una ventaja inmediata.

Más tarde, cinco juegos seguidos fueron contra el servicio, de 3-0 a 5-2, pero la ventaja de Muguruza nunca se puso a prueba cuando se movió hacia la victoria.

La rival de la tenista española en la tercera ronda será la ganadora del partido que este miércoles van a disputar la veterana bielorrusa Victoria Azarenka, decimoctava cabeza de serie, frente a la italiana Jasmine Paolini.

En otros resultados de la tercera jornada del Abierto, la campeona defensora, la japonesa Naomi Osaka pasó a tercera ronda sin tener que jugar al no presentarse su rival, la serbia Olga Danilovic, lesionada.

Mientras que la joven tenista colombiana de 18 años, María Camila Osorio, no pudo con el mejor tenis de la tunecina Ons Jabeur, vigésima cabeza de serie y perdió por 6-0 y 6-1 para quedar eliminada, siendo la última representante latinoamericana que quedaba en la competición de individual femenina. EFE

ss/rm/cav