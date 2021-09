Miriam Martínez lanza el peso hasta la plata

La valenciana Miriam Martínez, debutante en Tokio en unos Juegos, se proclamó subcampona paralímpica al lograr la medalla de plata en lanzamiento de peso, clase F36 de deportistas con parálisis cerebral. EFE/ Mikael Helsing / CPE

Tokio, 1 sep (EFE).- La valenciana Miriam Martínez, debutante en Tokio en unos Juegos, se proclamó subcampona paralímpica al lograr la medalla de plata en lanzamiento de peso, clase F36 de deportistas con parálisis cerebral.

Miriam, de 30 años, sufrió hace dos un derrame cerebral por una enfermedad autoinmune. Tras ese susto que la cambió la vida dejó el fútbol sala que practicaba de forma semiprofesional y se centró en el atletismo, en el que su crecimiento en este tiempo ha sido muy rápido.

Empezó a practicar el lanzamiento de peso con seriedad y plena dedicación a mediados de 2020 y, medio año después, en febrero de 2021, logró la mínima B en Dubai y en junio se proclamó campeona de Europa en Polonia.

En Tokio, la victoria se la llevó la rusa Galina Lipatnikova con un lanzamiento de 11.03, alejado del récord del mundo que posee la alemana Birgit Korber con 11.79. La plata fue para Miriam con un mejor lanzamiento de 9.62, superior a los 9.50 del Europeo. El bronce fue para la china Qing Wu, que se quedó en 9.36.

"Todavía parece que no haya puesto los pies en el suelo y creo que es un sitio del que no me quiero bajar. Estoy donde quiero estar. Donde soñaba hace tres años. La vida me cambió y ahora mismo me acaba de cambiar otra vez. Estoy que no me lo creo", dijo la atleta valenciana al termino de la prueba.

Miriam Martínez recordó que hace dos años hablaba con su padre, aficionado al atletismo, y soñaban en la lejanía con unos Juegos Paralímpicos.

"Es algo que se nos quedaba muy grande y a día de hoy solamente me quedaría decirle que lo hemos conseguido. Con eso creo que te lo digo todo. Hace tres años no nos creíamos ni siquiera que estaría caminando. Cuando empezaba a caminar tenía el sueño de estar aquí. Siempre he amado el deporte, él también. Esto es un sueño, el luchar por algo grande. Creo que hoy he puesto más el corazón que otra cosa", confesó.

La medalla de Miriam es la sexta en atletismo de la delegación española en los Juegos Paralímpicos tras los oros del lanzador de peso Kim López, el mediofondista Yassine Ouhdadi El Ataby y los velocistas Gerard Descarrega y Adiaratou Iglesias y la plata de Sara Martínez en salto de longitud.