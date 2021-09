México recibe a otros 175 refugiados afganos, entre ellos 75 menores

Fotografía cedida hoy por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la llegada de un grupo de refugiados afganos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. EFE/Secretaría de Relaciones Exteriores/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 31 ago (EFE).- México recibió este martes a un cuarto grupo de refugiados afganos integrado por 175 personas, en su mayoría trabajadores de medios sociales, activistas y periodistas independientes, acompañados por sus familias, entre ellos 75 menores, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Este día 175 nacionales afganos arribaron a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este grupo, el cuarto que llega a nuestro país por razones humanitarias debido a la situación en su país", indicó la Cancillería mexicana en un comunicado.

La dependencia explicó que para la conformación y llegada de este vuelo, el primer vuelo de Egypt Air a México en su historia, se contó con la oportuna intervención de las Embajadas de México en Irán, en los Emiratos Árabes Unidos y en Egipto.

Además, dijo que se contó con la invaluable colaboración del Gobierno de Egipto.

Mientras que para los trámites migratorios, se mantuvo una estrecha comunicación entre las secretarías de Relaciones Exteriores de Gobernación y otras entidades del Gobierno mexicano.

Precisó que como en los casos anteriores, la coordinación fue fundamental para la llegada de estas personas y proteger su integridad.

Señaló que "los costos de viaje y de manutención durante su estancia en nuestro país serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la sociedad civil".

El pasado martes llegaron a México las primeras refugiadas afganas, cinco mujeres integrantes de un equipo de robótica y la pareja de una de ellas.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que el operativo para sacarlas de Afganistán "es para hacer un libro" porque fue muy complejo.

El segundo grupo llegó a la capital mexicana el miércoles formado por 124 refugiados, muchos de ellos periodistas de medios de comunicación como The New York Times y sus familias, quienes aterrizaron en un avión militar de Catar.

Mientras que el tercer grupo de refugiados llegó el pasado domingo a México conformado por 86 personas, la mayoría periodistas que trabajaban para el periódico estadounidense The Wall Street Journal y sus familias.

La Cancillería mexicana dijo que en apego a los principios de solidaridad en los casos de asilo, refugio y protección humanitaria de México, se espera que en los próximos días lleguen al país otros grupos de ciudadanos afganos.