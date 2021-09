México.- Adolfo Domínguez abre en Ourense y México DF su nuevo modelo de tiendas

01-09-2021 Adolfo Domínguez ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA ADOLFO DOMÍNGUEZ



El grupo Adolfo Domínguez ha decidido lanzar un nuevo concepto de tienda, que estrena de forma simultánea en dos nuevos establecimientos en Europa y América, concretamente en Ourense, sede y origen de la compañía, y México DF, capital del segundo mercado con mayor expansión de la compañía, tras España.



En concreto, las nuevas tiendas se convierten en la principal referencia comercial de Adolfo Domínguez, junto con sus 'flagship' de Madrid y Barcelona.



Desde marzo de 2020, la compañía ha abierto 19 nuevos establecimientos en seis países: Colombia (dos), España (dos), México (once), China (uno), Portugal (dos) y Guatemala (uno).



El plan de reposicionamiento de la red e internacionalización despliega actualmente el 51% de las tiendas fuera de España.



Según explica la firma, el nuevo concepto de tienda apuesta por una arquitectura abierta y luminosa, así como por la reutilización de materiales naturales para evitar su deshecho como parte de la política de la compañía por consumos más sostenibles.



Los nuevos establecimientos insignia comercializan las colecciones de mujer, hombre y complementos, incluidas las ediciones limitadas.



En concreto, el nuevo local de Adolfo Domínguez en Ourense, de 230 metros cuadrados, está situado en la rúa do Paseo, el centro neurálgico comercial de la ciudad gallega.



Las nuevas aperturas coinciden con el lanzamiento de una edición limitada de bisutería que la firma realiza en colaboración con los artesanos de alfarería Agustín, especializados en cerámica de Niñodaguia en la Ribeira Sacra (Ourense).



"Desde hace cuatro años reposicionamos nuestra red comercial hacia las principales calles comerciales de todo el mundo e iniciamos el diseño de un nuevo concepto de tienda que muestre la realidad actual de nuestra compañía: moda de autor que busca generar un impacto positivo no solo a nivel estético, si no también en el planeta que todos habitamos", ha explicado el director comercial corporativo de la firma, José Carlos Lorenzo.



El nuevo concepto de tienda se extenderá a otras aperturas previstas por la marca para el 2021.



Por su parte, la nueva 'flagship' de Adolfo Domínguez en México, situada en el Antara Fashion Hall en Ciudad de México, se suma a los otros cinco establecimientos que la firma gestiona en la ciudad.



La nueva tienda forma parte de las 23 aperturas que Adolfo Domínguez realizará en México hasta 2026 en colaboración Palacio de Hierro, la principal cadena mexicana de grandes almacenes.



El país azteca es la principal filial extranjera del grupo Adolfo Domínguez, donde despliega 120 puntos de venta.



Adolfo Domínguez cuenta con 343 puntos de venta en 17 países con un 51% de su red comercial fuera de España.