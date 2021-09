Love of Lesbian ofrecerá cinco conciertos en Estados Unidos en 2022

Love Of Lesbian. EFE/Toni Albir/ Archivo

Tarragona (España), 1 sep (EFE).- El grupo español de pop-rock Love of Lesbian (LOL) ofrecerá cinco conciertos en otras tantas ciudades californianas en marzo del 2022, informó la propia banda en sus redes sociales.

En estos conciertos, la banda que lidera Santi Balmes presentará su último disco, "V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada)", en una gira que cuenta con el apoyo de la plataforma Sounds from Spain.

En concreto, Love of Lesbian actuarán el 23 de marzo en Sacramento, el 24 en San Francisco, el 25 en Los Ángeles, el 27 en Anaheim y acabarán el 29 de marzo en San Diego.

Las entradas para estos conciertos ya se pueden comprar en preventa -hasta el viernes en España, el jueves por la noche en Estados Unidos- en las redes sociales de la banda.