Los Patriots sorprenden al liberar al veterano mariscal de campo Cam Newton

En la imagen, el mariscal Cam Newton. EFE/EPA/JOHN CETRINO/Archivo

Foxborough (EEUU), 31 ago (EFE).- En una decisión que nadie esperaba, los Patriots de Nueva Inglaterra liberaron este martes al veterano mariscal de campo Cam Newton, entregando la titularidad al novato Mac Jones.

El entrenador Bill Belichick había dicho repetidamente que Newton era el mariscal de campo titular del equipo, pero que tenía que restablecer esa posición, o alguien tendría que jugar mejor que él.

Jones terminó la pretemporada con 36 de 52 pases para 389 yardas, con un touchdown y sin interceptaciones, en 107 jugadas, fácilmente el total más alto entre los mariscales de campo de los Patriots.

Newton había comenzado todos los partidos de pretemporada, pero estuvo en 39 jugadas. Terminó la pretemporada con 14 de 21 pases para 162 yardas, con un touchdown y una interceptación.

La liberación de Newton, quien era el capitán del equipo, despeja el camino para que Jones tenga un papel más de liderazgo sin tener la presencia del ex Jugador Más Valioso de la NFL detrás de él.

Se proyecta que el veterano Brian Hoyer, liberado el martes en un movimiento de procedimiento pero se espera que vuelva a firmar en los próximos días, se desempeñará como el respaldo principal de Jones, y el equipo tiene al recluta de cuarta ronda de 2019, Jarrett Stidham, que no puede desempeñarse físicamente en la lista como una posible opción más adelante en la temporada.

El martes por la mañana temprano, Belichick dijo que Newton se dirigía en la "dirección correcta" cuando se le preguntó sobre su pretemporada y su campo de entrenamiento. Eso se sumó a la sorpresa de la liberación de Newton.

Después de que se conoció la noticia de su liberación, Newton publicó en su cuenta de Instagram: "Realmente aprecio todo el amor y el apoyo durante este tiempo, pero debo decir ... por favor, no sientan pena por mí. Estoy bien".