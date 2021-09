LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 1 de septiembre de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMN-GEN CORONAVIRUS-PANDEMIA DE LOS NO VACUNADOS

SIN PROCEDENCIA - Funcionarios de gobierno de Estados Unidos, desde el presidente Joe Biden para abajo, han llamado la ola veraniega del coronavirus la “pandemia de los no vacunados”. La frase pegadiza expresa con notable claridad que las personas no vacunadas contra el COVID-19 constituyen la abrumadora mayoría de los casos nuevos y las infecciones graves. Un estudio reciente de los datos del gobierno revela que las tasas de hospitalización de adultos no vacunados es 17 veces mayor que la de los vacunados. Por Ricardo Alonso-Zaldivar. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-FRANCIA: Francia comienza las vacunaciones de refuerzo para ancianos.

-CORONAVIRUS-INDIA: Sube la vacunación en la India rural, preocupa el suministro.

-CORONAVIRUS-OMS: La OMS inaugura centro para coordinar futuras pandemias.

-CORONAVIRUS ITALIA-TRENES: Italia se prepara para manifestaciones contra el pase COVID.

-CORONAVIRUS-PANAMÁ: Panamá aplicaría tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 a inicios de 2022.

-CORONAVIRUS-VACUNAS-NORCOREA: Norcorea propone mandar sus dosis de Sinovac a otros países.

-CORONAVIRUS-GAZA: Inician campaña de vacunación en escuelas de Gaza.

AMN-CLI EEUU-HURACAN IDA

NUEVA ORLEANS - Los residentes en Luisiana, que se recuperan de las inundaciones y los daños provocados por el paso del huracán Ida, buscan comida, gasolina, agua y alivio ante el sofocante calor, mientras miles de electricistas trabajan para restablecer el suministro y las autoridades prometen habilitar más sitios donde la población pueda recibir comida gratis y refrescarse. Los cortes de energía y agua afectan a cientos de miles de personas. Por Kevin McHill, Chevel Johnson y Melinda Deslatte. 630 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-TORMENTAS-ATLANTICO: Ida y Kate persisten, se forma la tormenta tropical Larry.

MUN-CLI ONU-DESASTRES NATURALES

GINEBRA - El mundo sufre entre cuatro y cinco veces más desastres naturales que en la década de 1970 y que causan siete veces más daños, según un reporte de la agencia meteorológica de Naciones Unidas, aunque esos desastres mataron a mucha menos gente. Por Seth Borenstein y Jamey Keaten. 810 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS ADALBERTO ÁLVAREZ-DECESO

LA HABANA - El compositor, arreglista y director de orquesta Adalberto Álvarez, uno de los más importantes exponentes del son cubano, fallece a los 72 años de complicaciones de COVID. La Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales informa que el artista, conocido como el “Caballero del Son”, murió de una disfunción múltiple de órganos provocada por las complicaciones de una neumonía derivada del nuevo coronavirus. Por Andrea Rodríguez. 340 palabras. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN 11SEP-¿QUÉ PASA CON AFGANISTÁN?

KABUL - Han pasado 20 años desde que el Afganistán dirigido por los talibanes cayó ante una coalición encabezada por Estados Unidos en los meses posteriores a los ataques del 11 de septiembre. Para los afganos, eso significa 20 años de cambios. Ese es un arco que va desde la esperanza temprana hasta la desesperación en las últimas semanas, ya que la retirada de Estados Unidos llevó a la edición 2021 de los talibanes a derrocar al gobierno en poco tiempo. La historia de esas dos décadas en Afganistán refleja de muchas maneras la historia del mundo posterior al 11 de septiembre. Y hoy, los afganos están lidiando con las mismas preguntas que enfrentaron hace tantos años: ¿Qué sigue? ¿Continuarán la violencia y el miedo? Por Kathy Gannon. 2.100 palabras. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

CAR-GEN HAITI-PRESIDENTE ASESINADO

PUERTO PRÍNCIPE — Han pasado casi dos meses desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, pero un devastador terremoto y una apabullante tormenta tropical han desviado la atención pública del crimen. Si a eso se le añade la creciente inseguridad debido a la violencia de las pandillas, es de entender que la investigación sobre la muerte de Moïse está rápidamente desapareciendo de la atención pública. Por Christopher Sherman y Evens Sanon. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-LÓPEZ OBRADOR

CIUDAD DE MÉXICO - Con asignaciones pendientes en materia de seguridad, reducción de la pobreza y transformación política, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presenta al país el tercer informe de gobierno a casi la mitad de su mandato. Por Fabiola Sánchez. 604 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMN-INM MÉXICO-MIGRANTES

CIUDAD DE MÉXICO - Efectivos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración continúan con diversos operativos en el sur de México para desintegrar y detener a varios grupos de migrantes que habían salido de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, en los últimos días. 570 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN ECUADOR-VUELTA A CLASES

QUITO - Miles de estudiantes ecuatorianos comienzan un nuevo período lectivo que combinará las clases presenciales y virtuales debido a la pandemia de coronavirus. 408 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-INMIGRACIÓN

LA PAZ, Bolivia - El gobierno boliviano busca regularizar la situación migratoria de extranjeros -en su mayoría venezolanos y haitianos- que ingresaron al país sin seguir los trámites legales con el fin de evitar que caigan en redes trata y tráfico de personas. 265 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN CALIFORNIA-INCENDIOS

SOUTH LAKE TAHOE, California - Las llamas se extienden por las copas de los árboles mientras los bomberos tratan de evitar que un creciente incendio en California llegue a una ciudad turística en el extremo sur del Lago Tahoe. Las órdenes de evacuación se han extendido a la vecina Nevada. Por Sam Metz y Janie Har. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-INCENDIOS-LOS QUE SE QUEDAN: El fuego se acerca, pero algunos se quedan en el Lago Tahoe.

AMN-GEN AP-DIRECTORA EJECUTIVA

NUEVA YORK - Julie Pace, una periodista de Washington que dirigió la cobertura del gobierno de Estados Unidos durante un periodo de tumulto histórico, es nombrada directora ejecutiva y vicepresidenta senior de The Associated Press. Pace, de 39 años, ha sido jefa de la oficina de AP en Washington desde 2017, desde la cual guio la cobertura del gobierno de Donald Trump, asuntos de seguridad nacional y políticos y la Casa Blanca con Joe Biden. Ascendió a la jefatura de la división editorial con la promesa de acelerar la transformación digital de la AP. Por David Bauder. 540 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ABORTO

SIN PROCEDENCIA - Entra en vigor una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos, aunque la Corte Suprema no ha respondido a un pedido de dejarla en pausa. De ser ratificada, la ley sería la restricción más severa a la terminación de embarazos desde que la Corte Suprema determinó en 1973 que el aborto es legal a nivel federal. Por Mark Sherman. 290 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL - Las reservas de alimentos en Afganistán podrían agotarse este mes, advierte un funcionario de la ONU, asomando la posibilidad de que la hambruna se sume a la larga lista de crisis que encara el movimiento Talibán tras regresar al poder. Aproximadamente una tercera parte de los 38 millones de habitantes de Afganistán sufre una “carencia urgente” de alimentos, declara el coordinador humanitario de la ONU en el país. Ante la inminente llegada del invierno y la sequía reinante, urge más dinero para alimentar a la ciudadanía, enfatiza. Por Kathy Gannon y Rahim Faiez. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-PAPA ENTREVISTA

MADRID - El papa Francisco critica la intervención de Occidente en Afganistán como un intento externo de imponer la democracia, pero lo hace citando al presidente de Rusia Vladimir Putin en lugar de a la canciller de Alemania Angela Merkel, como creía que estaba haciendo. Por Aritz Parra. 620 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-VATICANO-PAPA SALUD: El papa Francisco dice que tras su operación ya puede comer lo que quiere.

EUR-TEC GOOGLE-FRANCIA

PARÍS - Google informa que está apelando una multa de 500 millones de euros (591 millones de dólares) que le impusieron los reguladores franceses por la forma en que manejó las negociaciones con empresas de noticias en una disputa sobre derechos de autor. La disputa es parte de una batalla más grande por parte de las autoridades en Europa y otros lugares para obligar a Google y otras empresas tecnológicas a compensar a las firmas editoriales por el contenido. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

JERUSALÉN - Israel aprueba varias medidas para suavizar el bloqueo sobre la Franja de Gaza, como abrir a las importaciones el principal cruce comercial con el enclave palestino. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-TEN US OPEN

NUEVA YORK - La campeona vigente Naomi Osaka avanza a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos luego que su rival se retiró por sentirse indispuesta. Osaka iba a enfrentar a la serbia Olga Danilovic en el primer partido de la jornada en el estadio Arthur Ashe. Por Brian Mahoney. 400 palabras. AP Foto.

DEP-FUT MUNDIAL VENEZUELA-ARGENTA

CARACAS - En medio de su mudanza a Francia, Lionel Messi se reencuentra con la selección de Argentina en una visita a Venezuela por las eliminatorias sudamericanas del Mundial. El capitán argentino se sacó un peso de encima en julio al ganar la Copa América, su primer título con la selección absoluta. Por Jorge Rueda. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN VENECIA-JURADO

VENECIA - La esperanza por el futuro del cine estaba en mente de muchos cuando comenzó el Festival Internacional de Cine de Venecia. Frente a la variante delta del COVID y los desafíos que enfrentó la industria cinematográfica mundial el año pasado, la 78va edición del festival más antiguo del mundo regresa con precauciones para celebrar lo mejor de lo que se avecina en el cine de directores debutantes y veteranos como Jane Campion y Pedro Almodóvar. Por Lindsey Bahr. 640 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-ART YUCEF MERHI

SIN PROCEDENCIA - El artista conceptual venezolano Yucef Merhi, pionero del arte digital seleccionado para una beca de investigación de MIT, inaugura en Miami una exposición con 15 obras que llevan a la reflexión, desde una instalación sobre compasión con televisores CRT y consolas de Atari, hasta un videojuego en el que el presidente Nicolás Maduro captura banderas venezolanas que se convierten en emojis de excrementos. Por Sigal Ratner-Arias. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-CEL LIL NAS X

NUEVA YORK - El rapero Lil Nas X es galardonado con el premio inaugural Defensor del Año de la Prevención del Suicidio del grupo The Trevor Project. Por Mark Kennedy. 500 palabras. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos