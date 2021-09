Libia.-Saif al Islam, hijo del exlíder libio Gadafi, anuncia su intención de concurrir en las presidenciales de Libia

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Saif al Islam, hijo del fallecido líder libio Muamar Gadafi, ha anunciado que concurrirá como candidato en las próximas elecciones presidenciales convocadas en Libia el próximo 24 de diciembre, según ha informado un medio cercano al antiguo líder libio.



El portal de noticias Africagate ha informado de las pretensiones políticas del hijo mayor de Gadafi citando a una fuente anónima, que además ha precisado que Saif al Islam ha hecho coincidir esta información con la llamada revolución del 1 de septiembre, en la que en 1969 su padre se hizo con el poder del país.



Por último, está previsto que Saif al Islam haga el anuncio de su postulación próximamente, y tras haber indicado con anterioridad que su intención era volver a la política.



El anuncio se produce unas semanas después de que la Fiscalía de Libia emitiera una orden de arresto contra él por su supuesta relación con mercenarios rusos que participaron en la ofensiva lanzada en abril de 2019 contra la capital, Trípoli, por parte de las fuerzas lideradas por el general Jalifa Haftar.



Fuentes de Inteligencia libias citadas por la BBC han indicado que el hijo de Gadafi sería el favorito de Rusia para gobernar el país. El hijo mayor de Gadafi, quien fue considerado en el pasado como un posible referente del cambio en el país, fue condenado a muerte en julio de 2015, tras ser juzgado en rebeldía, toda vez que permanecía detenido en la localidad de Zintan en manos de un grupo de milicianos que se negó a entregarle a las autoridades libias.



Además, fue condenado por crímenes de guerra cometidos durante la revuelta de 2011 que acabó con el régimen de Gadafi, que murió a manos de milicianos rebeldes en Sirte el 20 de octubre de 2011. Saif al Islam está además buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad.



Sin embargo, finalmente fue liberado en abril de 2016 en el marco de una amnistía concedida por el gobierno asentado en el este del país, que respaldaba a Haftar. A pesar de ello, no ha vuelto a ser visto en público, si bien en julio dio una entrevista a 'The New York Times' en la que desveló que planeaba volver a la política.