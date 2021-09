Leopoldo López participará en la reunión del Oslo Freedom Forum en Miami

En la imagen, el opositor venezolano Leopoldo López. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Miami, 1 sep (EFE).- El líder opositor venezolano Leopoldo López participará en el próximo Oslo Freedom Forum, que se realizará el próximo 4 y 5 de octubre en Miami, informó este miércoles la entidad organizadora, Human Right Foundation (HRF, en inglés).

En el encuentro, que este año cambió su sede a Estados Unidos, está también prevista la participación del líder opositor ruso Alexei Navalni, que está en prisión en su país y lo hará a través de un discurso leído por un representante.

Con el lema de la "verdad activada (Truth Ignited)" ambos líderes opositores acompañarán a otros tantos defensores de los derechos humanos que se reunirán durante dos días en el New World Center.

López, fundador del partido de oposición venezolano Voluntad Popular y exiliado en España, fue encarcelado en 2014 tras liderar protestas pacíficas a nivel nacional denunciando al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El opositor fue sentenciado a casi 14 años de prisión, pero escapó cuando estaba en arresto domiciliario y buscó asilo en la embajada de España en Caracas, recordó la HRF.

Por su parte, Navalni cumple una pena de dos años y medio de prisión, y recibió recientemente una nueva acusación penal por ser uno de los fundadores del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), proscrito y declarado organización extremista.

Según la investigación, FBK, dirigido también por Iván Zhdanov y Leonid Vólkov (ambos actualmente en el extranjero), incitaba a los ciudadanos a cometer acciones ilegales.

"Este año estamos amplificado las voces de los que le dicen la verdad al poder y despiertan movimientos que buscan la justicia y desafían a regímenes autoritarios", señala la HRF.

Además de Navalni, se anunció la participación de la periodista y activista de derechos humanos nicaragüense Berta Valle, la excandidata presidencial y líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, la activista de la minoría china uigur Akida Pulat, el caricaturista político iraquí Ahmed Albasheer y la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

También la activista birmana Wai Hnin Pwint Thon, el psiquiatra y cofundador de la organización de ayuda a refugiados Humanity Crew Essam Daod, el activista eritreo Filmon Debru, la activista de Hong Kong Glacier Kwong, y Steve Jurvetson, confundador del fondo de capital de riesgo Future Ventures.

La lista la completan Obianuju Catherine Udeh, alias DJ Switch, una activista nigeriana que es DJ y música; y Arthur Holland Michel, escritor e investigador nacido en Perú y especializado en las aplicaciones militares de la inteligencia artificial.

Según HRF, organización de derechos humanos con sede central en Montreal (Canadá), el programa del foro en Miami incluirá coloquios y conferencias de activistas, académicos expertos y políticos de todo el mundo, además de instalaciones artísticas y actuaciones musicales en vivo.

El Oslo Freedom Forum, que se celebró por primera vez en 2009, es un programa de HRF hecho posible con el apoyo de patrocinadores como Sergey Brin Family Foundation, the John Templeton Foundation, el Ministerio noruego de Asuntos Exteriores, Twitter, la Alcaldía de Oslo, Kavli Trust, Unlikely Collaborators y Amazon.

En 2020 no se celebró debido a la pandemia de covid-19.