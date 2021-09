Las barreras por romper para personas LGBTIQ a acceder a vivienda en Colombia

Las publicistas Johana Guerra (i) y Lina Piñeros hablan durante una entrevista con Efe el 31 de agosto de 2021 en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 1 sep (EFE).- Johana Guerra y Lina Piñeros fueron discriminadas con excusas inverosímiles a la hora de alquilar un apartamento para vivir en Bogotá, pues cuando decían que eran pareja la actitud de los arrendadores cambiaba completamente y tenían que volver a empezar de cero su búsqueda.

Como ellas, son muchas las personas de la comunidad LGBTIQ que se tienen que enfrentar a la discriminación para conseguir una vivienda, unas barreras contra las que luchan iniciativas como la campaña "Arriendo libre de estereotipos", basada en carteles similares a los de "Arriendo" que predominan en las calles de Colombia, pero que dejan claro que en ese departamento no se excluye a nadie.

Guerra cuenta a Efe que la primera vez que las discriminaron ocurrió cuando ella fue a ver sola un apartamento que les gustó mucho a ambas, por lo que le pidió a su pareja que contactara con el arrendador para cuadrar una cita para que ella fuera a conocer el inmueble.

"Yo llegué a ver el apartamento al día siguiente y yo creo que él pensaba que era para alguna de las dos nada más. Yo lo vi, le dije que me encantaba y le solicite hacer los papeles (...) Me preguntó para quién era y le respondí que era para las dos. De una cambió la actitud", relata Piñeros.

Según asegura, el hombre se "inventó cualquier excusa" y les dijo, apenas un día después, que decidió no arrendar el apartamento porque "salieron otros planes y ya no estaba disponible".

TRANSFOBIA

Según el informe "5 derechos en clave trans", publicado por el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (Fundación GAAT), esta comunidad se tiene que enfrentar a una "relación de poder desigual" a la hora de acceder a una vivienda bajo arriendo.

En esa relación aparecen "las representaciones y prejuicios" que asocian a las personas trans con el trabajo sexual, lo cual ha creado "dinámicas sociales, económicas y políticas de exclusión de los lugares donde 'nos permiten' vivir -o deberíamos hacerlo- hacia ciudades, barrios y zonas marcados por la marginalidad, el empobrecimiento, la delincuencia".

La directora ejecutiva de la Fundación GAAT, Danne Aro Belmont, explica a Efe que entre las barreras están el rechazo "cuando la persona trans es visible, es decir cuando es una persona trans que está iniciando su tránsito", y "los cobros excesivos" solo por dejarles vivir en un espacio.

También en algunos lugares hay personas que se encargan de hacerles la vida imposible "basándose en el prejuicio de que somos criminales, escandalosas o que ejercemos la prostitución".

EXPERIENCIA PROPIA

Justamente ella vivió eso hace dos años, cuando residía en un apartamento con dos personas más que eran "su familia trans": "Tú veías ingresar al apartamento chicos y en algunas ocasiones salían unas chicas completamente distintas, armadas de arriba a abajo y entaconadas".

"Eso implicó una serie de violencias que se incrementaron a medida que pasaba el tiempo (...). En muchas ocasiones nos encontrábamos con vecinos que vivían allí y decían que no podíamos hablar con sus hijos", cuenta.

Al final, dice, la inmobiliaria terminó el contrato argumentando que tenían "una red de prostitución en el apartamento porque entraban chicos y salían chicas".

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Para promover el acceso de la comunidad LGBTIQ a una vivienda digna, Sodimac Colombia, a través de sus marcas Homecenter y Constructor, lanzó la iniciativa "Arriendos libres de estereotipos", un kit de anuncios que los ciudadanos pueden descargar de la web arriendoslibresdeestereotipos.com y poner cuando vayan a anunciar sus casas.

Guerra y Piñeros consideran necesario que "perduren" iniciativas como esta para que "uno vea que va a pasar algo". "Espero que sea una cosa que quede, perdure totalmente y se normalicen este tipo de situaciones", destaca Guerra.

El gerente de la inmobiliaria Home, Daniel Herrera, subraya que en el mercado colombiano se ha visto una "evolución en el pensamiento" y los actores se han abierto ante los prejuicios.

"Si llega un cliente trans a requerir nuestros servicios en buscar un apartamento, ya sea en compra o en arriendo, pueden tener la certeza de que se les atenderá como cualquier cliente ofreciendo todos los valores de marca nuestro", expresa.

Jorge Gil Ángel