Las 5 fotos de Karime Pindter que están arrasando en su perfil de Instagram

Gran noche en @omnianightclub ⚡️💥🔥 gracias por todo al mejor host @richardcandido What Happens in Vegas, Stays in Vegas!





Perrísim@s estoy muy feliz por que hoy es el estreno de la segunda temporada de #KarimeKooler 🧊🧊🧊🧊🧊 les va a encantar el contenido y los diferentes invitados que tendremos. Les dejo el link en mi biografía ☝🏻 comenten qué tal les pareció el primer episodio. 💙 estaré respondiéndoles.





That's what you get for waking up in Vegas 🔥





FRIDAY 🔥 ¿qué plan tienen para este fin de semana perrísim@s?





Neon lights 🔴🔵🟢🟡🟣

Karime Pindter nació el 25 de mayo de 1993 en México. Comenzó su carrera en medios de comunicación como locutora en la estación Radioactivo. Su popularidad aumentó en 2014, cuando fue anunciada como una de las integrantes de Acapulco Shore, un reality show de MTV. Desde entonces, Karime ha participado en todas las temporadas del programa.

Después del éxito del show de telerealidad, Pindter incursionó en la música, lanzando el tema musical «Tostadita», en colaboración con Luis Caballero Potro. A mediados de 2018, participó en la obra de teatro, Losers y emprendió una carrera en el mundo de los negocios con su propia línea de playeras y un proyecto gastronomico llamado Piyoli.

En 2019, la estrella de telerealidad lanzó una línea de labiales. Un año después, Karime publicó el libro Cómo darte tu taco.