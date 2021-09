Lapid: Un proceso de paz con los palestinos "es inviable por ambos lados" en estos momentos

EFE/EPA/ALI HAIDER/Archivo

Jerusalén, 1 sep (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, aseguró hoy que un proceso de paz con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) es "inviable por ambos lados" en estos momentos, aunque se declaró un "firme creyente" en la solución de los dos Estados y no descartó volver a la mesa de negociación si las circunstancias cambian.

"No es realista hablar de negociaciones de paz en las actuales circunstancias, y no solo a este lado de la frontera", subrayó Lapid en una rueda de prensa en Jerusalén con medios extranjeros, tres días después de que se celebrara en Ramala la primera reunión de alto nivel entre dirigentes de Israel y Palestina.

Lapid, artífice del nuevo gobierno israelí que desbancó del poder a Benjamín Netanyahu, logró configurar una amplia coalición de partidos de todo el arco ideológico bajo la premisa de centrarse en asuntos domésticos y dejar de lado los temas conflictivos que les dividen, como es fundamentalmente la cuestión palestina.