"La pandemia estimuló la creatividad", asegura el director de la Mostra de Venecia

El director de la Mostra de Venecia, Alberto Barbera, considera que este año se asistirá a una edición extraordinaria, con numerosas películas de "elevada calidad", convencido de que "la pandemia estimuló la creatividad de los directores".

En una entrevista con la AFP, Barbera, quien inaugura este miércoles la 78ª edición del festival de Venecia, confiesa que ha sido un año particular, no tanto por la pandemia de coronavirus, sino por la calidad tan elevada de las películas propuestas.

"La selección no fue fácil, muchas películas no figuran por razones de espacio y no por la calidad de la película", contó.

"Lo que más me sorprendió positivamente es que la calidad de las películas es muy alta este año (...) Es como si las difíciles condiciones en que los filmes fueron rodados, hayan servido de estímulo para la creatividad de los directores", sostiene.

"Muchos filmes de esos directores están entre los mejores que han realizado. Será una de las mejores ediciones de los últimos años", anuncia.

Este año serán proyectadas películas provenientes de 59 países, de las cuales 21 competirán por el codiciado León de Oro, entre ellas las últimas obras de realizadores de la talla del español Pedro Almodóvar, la neozelandesa Jane Campion, el italiano Paolo Sorrentino y el chileno Pablo Larraín, quienes competirán en la sección oficial.

"El cine está viviendo una suerte de renacimiento productivo y económico, comparable al de los años dorados de la década del 50 y 60", explicó.

- Una Mostra "casi normal" -

Pese a un programa particularmente rico, el festival se llevará a cabo en condiciones especiales, de nuevo blindado debido a la pandemia, tal como ocurrió el año pasado.

"Optamos por las mismas medidas de seguridad del año pasado y exigimos además el llamado pasaporte verde, el certificado anticovid o realizamos pruebas para los que no han sido vacunados. La Mostra por lo tanto será segura, contará con más periodistas acreditados y más espectadores. Las delegaciones de casi todos los filmes seleccionados desfilarán por la alfombra roja. Será una Mostra casi normal", asegura Barbera.

El crítico de cine italiano abre este miércoles la edición 2021 con la película de Almodóvar, todo un éxito, ya que se trata de un asiduo del festival de Cannes, en Francia.

"Digamos que le coqueteaba desde hace años. No venía a Venecia desde 1998, hace 23 años. Hace tres años le dimos el León a su Trayectoria y el público veneciano lo recibió de una manera tan cálida y apasionada, que quedó flechado. Prometió presentar su nuevo filme en Venecia. Mantuvo la promesa", contó.

Además de directores reconocidos, Barbera seleccionó por primera vez cuatro filmes latinoamericanos para la competencia oficial, un récord y una confirmación del buen estado de salud del cine en esa región del mundo.

"Muchos países latinoamericanos, que no tienen una tradición cinematográfica, han comenzado a invertir en el cine. Están naciendo nuevos directores, nuevos talentos, muy dotados, que narran historias del propio país y de la propia cultura. Son muy originales", explicó.

"Tienen la posibilidad de viajar por el mundo gracias a los festivales y creo que sus películas llegarán a las salas cinematográficas y sobre todo a las plataformas, porque ese será el futuro para todos. Es la manera de llegar a un público que antes era difícil de conquistar", concluye.

