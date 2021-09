La ONU necesita más fondos para responder a las necesidades de los afganos

El martes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (imagen), expresó su "profunda preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria y económica" en Afganistán y "la amenaza de un colapso total de los servicios básicos", y lanzó un llamado a la comunidad internacional para lograr los fondos necesarios para enviar ayuda. EFE/Chema Moya/Archivo

Naciones Unidas, 1 sep (EFE).- El representante especial adjunto del secretario general de la ONU para Afganistán, Ramiz Alakbarov, insistió este miércoles en que Naciones Unidas no cuenta con los fondos suficientes para hacer frente a las necesidades de los afganos.

"Desafortunadamente, los niveles de financiación proporcionados a las Naciones Unidas para responder a esas necesidades no han sido suficientes", aseguró Alakbarov en una rueda de prensa virtual desde Kabul.

En este sentido, recordó que la ONU lleva haciendo sonar las alarmas desde hace varios meses y que estas contribuciones no han llegado a los 400 millones de dólares, frente a los 1.300 millones solicitados por el organismo internacional para brindar la ayuda humanitaria necesaria en Afganistán.

"Es extremadamente importante que evitemos que Afganistán caiga en una nueva catástrofe humanitaria y que tomemos las medidas necesarias para proporcionar los artículos esenciales que este país necesita en este momento", dijo el diplomático.

Alakbarov también advirtió que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) agotará sus existencias para finales de septiembre y agregó que para mantener la actual demanda necesitan 200 millones de dólares "sólo en el sector alimentario para proporcionar comida a los más vulnerables".

Sobre la entrega de ayuda humanitaria, apuntó que este miércoles aterrizó el primer avión con material médico en el aeropuerto de Mazar el Sharif, en el norte del país, y que la ONU "debe poder continuar sus operaciones" a través de los aeródromos del país.

Sobre el aeropuerto de la capital declaró que están solicitando de manera activa y en conversaciones para lograr el acceso humanitario a través de sus instalaciones.

"Esperamos que los servicios puedan retomarse lo antes posible para que podamos empezar a entregar productos alimentarios y no alimentarios directamente" a la capital, dijo.

El martes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su "profunda preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria y económica" en Afganistán y "la amenaza de un colapso total de los servicios básicos", y lanzó un llamado a la comunidad internacional para lograr los fondos necesarios para enviar ayuda.