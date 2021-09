Koke: "No he visto crítica de Saúl al Cholo"

EFE/EPA/Claudio Bresciani

Redacción deportes, 1 sep (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, valoró la salida de Saúl Ñíguez al Chelsea inglés, con el deseo de que vuelva pronto de su cesión, y aseguró que no vio "crítica" en sus palabras ni reproches a Diego 'Cholo' Simeone por su queja de no entrenarse ni jugar en su demarcación.

"No he visto la crítica, solo sé que es uno de los nuestros. Se ha marchado un atlético canterano, un jugador que ha salido de la cantera y lo ha dado todo por el Atlético de Madrid", dijo en la rueda de prensa ofrecida en Estocolmo con la selección.

"Lo mejor para Saúl y todos era darse un aire. Se va cedido, pero ojalá que para volver. Siendo sincero, no he visto una crítica al Cholo", añadió.

Koke no habló del regreso al Atlético de Madrid del delantero francés Antoine Griezmann porque, dijo, está centrado en la selección y no desea desviar la atención de un partido clave ante Suecia, y reconoció que vivió ajeno a todo lo que ocurrió en el cierre del mercado.

"Estaba jugando a la Play con amigos, a las doce corté y a dormir", afirmó. "Lo viví tranquilo porque estos temas del club no dependen de mí, no puedes hacer mucho más. Estaba tranquilo y lo que tuviese que pasar pasaría", sentenció.