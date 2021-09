Japón.- Suga despeja las dudas sobre la disolución del Parlamento y dice que no convocará elecciones en septiembre

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha despejado este miércoles las dudas sobre una posible disolución del Parlamento y ha negado que tenga intención de convocar elecciones este mes de septiembre ante la difícil coyuntura sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.



"Con frecuencia me preguntan sobre la disolución del Parlamento y la elección del líder del Partido Liberal Democrático. La prioridad ahora es la lucha contra el coronavirus. La grave situación que vivimos no permite la disolución del Parlamento", ha explicado en una rueda de prensa.



El partido gubernamental tiene previsto celebrar elecciones primarias el próximo 29 de septiembre, si bien las parlamentarias han de celebrarse antes del 21 de octubre.



Sin embargo, ante la caída del nivel de aprobación de Suga, en el seno del PLD se ha abierto el debate sobre la posibilidad de hacer cambios en el Gobierno y disolver el Parlamento. Esto provocaría que los comicios se celebren antes que las primarias del PLD.



La popularidad de Suga se desplomó a un 26 por ciento debido a su gestión de la pandemia de coronavirus, lo que supone el nivel más bajo desde que asumió el cargo en septiembre de 2020 tras la dimisión de Shinzo Abe, según informaciones del diario 'The Japan Times'.



No obstante, se prevé que el PLD y sus aliados no pierdan la mayoría en la Cámara Baja, si bien el partido de Suga sufriría un duro batacazo, lo que debilitaría su postura en el Parlamento y la de aquella persona que se encuentre entonces al frente de la formación.