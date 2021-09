Gremios bolivianos de periodistas rechazan el "ataque" del Gobierno y de Morales

En la imagen, el expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 31 ago (EFE).- Los gremios de periodistas de Bolivia denunciaron este martes el "ataque" de altos funcionarios de Gobierno del país y del jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales, que han señalado a varios medios por cometer supuestos abusos a la libertad de expresión.

Un comunicado conjunto de la Asociación Nacional de Periodistas (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) declaró que "no es evidente" el señalamiento de que "la prensa es de oposición", "tergiversa los hechos", "coordina titulares" y "conforma corporaciones mediáticas".

Bolivia afronta hace tiempo un ambiente de polarización entre los que sostienen que durante la crisis política de 2019 hubo un golpe de Estado, como el Gobierno y los sectores sociales afines, y quienes consideran que el detonante fueron las irregularidades en los comicios anulados de ese año, entre ellos la oposición.

Esos hechos han tomado nueva relevancia por el cierre del caso llamado "fraude electoral", una decisión asumida por la Fiscalía, y el impulso que ha dado a la investigación por terrorismo, sedición y conspiración en la que la principal acusada es la expresidenta interina Jeanine Áñez, por supuestamente gestar un "golpe de Estado".

Justamente, los últimos sucesos en torno a la salud de Áñez y su condición de detenida preventiva han sido foco de varios sectores de la prensa local, algo que ha sido reprochado por el Gobierno, que pidió se dé atención a las víctimas y familiares de fallecidos durante la Administración transitoria.

EL RECLAMO DE MORALES Y EL GOBIERNO

"Lamentablemente, algunos medios, no todos, tergiversan, descontextualizan, generalizan y usan la falsedad para mantener en la impunidad a los autores de las masacres y la represión", escribió este martes Morales en Twitter.

El exmandatario acusó a "empresarios" y "dueños de medios" de "justificar la represión" y de olvidarse de las "muertes que causaron".

"Los periodistas y los medios cumplen su trabajo con responsabilidad y ética" y en apego a preceptos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Constitución y la Ley de Imprenta, remarcó el manifiesto de los gremios de periodistas.

La ANPB expresó que "no es la primera vez que el masismo expresa intolerancia contra los periodistas y medios informativos", ya que esto se produjo durante el Gobierno de Morales y lamentó que la Gestión del presidente Arce dé señales "de transitar igual o peor camino".

"El reciente y desmesurado ataque contra el periodismo demuestra que el Gobierno no está dispuesto a tolerar el derecho a la libertad de expresión (...) es reacio a la crítica", remarca el comunicado.

El canciller, Rogelio Mata, señaló el fin de semana expresamente a algunos de los diarios más importantes de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba de convertirse en "actores políticos de oposición".

Recientemente, también se manifestó el Ministro de Justicia, Iván Lima, que se refirió a la necesidad de que el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "visite el país" y "evalúe" la labor de medios que se han constituido en "un actor político claramente".

La Asociación Nacional de la Prensa, que representa a los medios escritos del país, también se pronunció ante aquello y señaló que "no puede atribuirse una función opositora a medios que ejercen el derecho constitucional de difundir información interpretarla, analizarla y comunicarla libremente", según dicta la Constitución del país. EFE

