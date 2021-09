Greeicy arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Greeicy (@greeicy) revolucionó la red social de Instagram gracias a las publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 3.166.058 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes fueron:





Estas sabrosuras de mujeres… en mitad de las calles de madrid me acompañaron a disfrutar de #lejosconmigo 🦋 Gracias @juulsperi y @_damablanca_ por todo ese sabor 🔥 #lejosconmigo Esta canción me dan ganas de bailar donde seaaaaaaaa🤤





Con vos LO QUE SEA 🦋





Esos lugares donde se es muy feliz 🦋 Le dedique la canción antes de mi viaje. ————> ver último video.





Aunque lo que pase se lo lleve el viento… aprovechemos que mañana no sabemos y ya que estamos aquí…… 🎤 : como dice????? (Escúchese como en un concierto y ustedes cantan el coro). Me he soñado de todo con esta canción. #lejosconmigo





Realmente me siento plena. Vengo viviendo un momento de muchísimas cosas positivas y digo positivas porque hasta las que nos cuestan un poquito más… nos permiten crecer, avanzar, aprender 🦋 G R A C I A S por la posibilidad de sentir 🙏🏼 … lo que sea… felicidad, agradecimiento, nostalgia, duda, amor, miedo, emoción, en fin… S E N T I R ✨ 1:00am - hasta luego.

Greeicy Yeliana Rendón Caballos nació el 30 de octubre de 1992 en Cali, Colombia. Más conocida como Greeicy, es una actriz y cantante colombiana, conocida por su personaje de Daisy O'Brian McLaren en la serie de televisión Chica vampiro.

Su primera aparición en televisión fue en 2007, en la segunda temporada del reality show Factor Xs, en donde fue apadrinada por el cantante José Gaviria. Su primer papel en televisión como actriz, fue en 2009 en la telenovela, Cuando salga el sol, como Carolina Parra.​ Al siguiente año, fue llamada por Sergio Cabrera para interpretar a Sierva en la telenovela La Pola.

El 3 de agosto de 2017, debutó como cantante solista con el lanzamiento de su primer sencillo, «Brindemos», seguido de «Error» y «Despierta», respectivamente. En noviembre de 2017, lanzó «Amantes», en colaboración con el cantante colombiano Mike Bahía. El sencillo obtuvo un mayor éxito y le valió a Greecy para obtener un mayor impulso en su carrera como cantante solista.

En agosto de 2018, participó en el programa de televisión mexicano, Mira quién baila para Televisa y Univisión, en donde resultó ganadora. El programa fue una adaptación del programa de televisión estadounidense, Dancing with the Stars