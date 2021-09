Garuba: "Llegado el momento me gustaría volver al Real Madrid"

El jugador español de baloncesto Usman Garuba, ofrece una rueda de prensa antes de viajar a Estados Unidos para incorporarse a los Huston Rockets, este miércoles en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

Madrid, 01 sep (EFE).- El jugador de baloncesto español Usman Garuba (Madrid, 2002), que jugará la próxima temporada en los Houston Rockets de la NBA, declaró a EFE que "aunque lo importante es mantenerse en la NBA" y "vivir la experiencia", "llegado el momento me gustaría volver al Real Madrid".

Usman Garuba, conocido como 'La Pantera de Azuqueca', deja el Real Madrid después de ser elegido el número 23 de la primera ronda del draft y tres temporadas en el primer equipo. Llegó al conjunto blanco en 2013, con once años, y desde entonces fue un jugador destacado en todas las categorías.

Campeón de Europa sub-16 y MVP del torneo con la selección española en 2019, Garuba debutó con el primer equipo del Real Madrid en 2018, lo que le convirtió en el tercer jugador más joven de los blancos en debutar en la ACB, solo superado por el esloveno Luka Doncic y el español Roberto Núñez.

Elegido como el Mejor Jugador Joven de la Liga ACB y como Estrella Emergente de la Euroliga esta temporada, Garuba llega a unos Houston Rockets llamados a evolucionar y que han apostado por el talento joven. En una entrevista con EFE, el joven pívot repasa su llegada a la NBA y su futuro más próximo, entre otros asuntos.

PREGUNTA: ¿Cómo vivió la noche del draft desde la Villa Olímpica?

RSPUESTA: En esos momentos mi casa estaba alborotada y llena de amigos y familia. Vivirlo con los compañeros de la selección en la villa que madrugaron para acompañarme estuvo muy bien.

P: ¿Había soñado con llegar a la NBA?

R: Sí, lo había soñado. He tenido en mente muchos años jugar en la NBA con los mejores del mundo y donde han jugado las estrellas de este deporte. Para mí es todo un honor estar ahí.

P: ¿Quién es su jugador favorito?

R: Giannis Antetokoumpo (jugador griego de Milwaukee Bucks). Le he seguido desde que era pequeño.

P: ¿Qué puede aportar a Houston y qué debe mejorar?

R: Puedo aportar muchas cosas al equipo. Puedo ayudar en situaciones de 1x1 en los cambios -que es lo que proponen conmigo- y así cambiar con el pick and roll y defender al base o al exterior. Creo que puedo ayudarles mucho en eso. Ofensivamente, al haber más espacio puedo mejorar mucho en ese aspecto y hacer mejores a mis compañeros.

P: ¿Qué porcentaje tienen en este éxito Pablo Laso (entrenador del Real Madrid) y Dave Serrano (primer entrenador de Garuba y entrenador del español en verano)?

R: Todo, la verdad. Son ellos los que me han ayudado y me han exigido. Desde Dave en los entrenamientos de verano a Pablo gritándome en la charlas de los tiempos muertos; todo eso son detalles que te hacen mejorar como jugador. La gente que te exige al máximo lo hace por tu bien.

P: ¿Le gustaría volver al Real Madrid?

R: Ahora tengo que vivir la experiencia NBA, pero llegado el momento me gustaría volver. El público del Palacio de los Deportes es algo que voy a añorar mucho y que voy a echar de menos. Estar en el equipo de tu ciudad siempre es algo especial y siempre lo tengo en mente.