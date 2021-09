Fútbol/Selección.- Previa del Suecia - España

Duelo decisivo en Solna camino del Mundial



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol disputará este jueves un duelo decisivo en la fase de clasificación para el Mundial 2022 en el Friends Arena de Solna (20.45 horas/La1), donde le espera Suecia, su gran rival por el único billete directo del grupo y con el que no logró pasar del empate en la reciente Eurocopa.



Dos meses después de la eliminación en Wembley, donde Italia le apartó de la final continental en la tanda de penaltis, España vuelve a la actividad sin respiro de ningún tipo, ya que se juega gran parte de sus aspiraciones mundialistas en Suecia, dentro de esta 'ventana' que también le medirá con Georgia y Kosovo.



Disputadas tres de las ocho jornadas que componen esta fase de clasificación, España lidera el Grupo B con 7 puntos, uno más que Suecia, que sin embargo tiene un partido menos. Ambas selecciones parecen destinadas a jugarse la clasificación, toda vez que Grecia, Georgia y Kosovo no han sumado ni una sola victoria.



Luis Enrique tienen un precedente muy cercano en el que fijarse, el empate sin goles ante la selección nórdica con el que comenzaron la Eurocopa en el Estadio de La Cartuja. El portero sueco Robin Olsen ni siquiera tuvo que exhibirse para frenar a España, cuyo caudal goleador sí creció considerablemente con el paso del torneo.



Suecia capturó el primer puesto del grupo en Sevilla, aunque luego se vio sorprendida por Ucrania en octavos de final, mientras que España se quedó al borde de la final y dejó un muy buen sabor de boca que ahora espera refrendar y extender para dar un importante paso adelante hacia el Mundial.



SIN CUATRO OLÍMPICOS POR DESCANSO



Luis Enrique Martínez mantiene el bloque de la Eurocopa a excepción de los jugadores a los que ha dado descanso tras su extenuante doblete con los Juegos Olímpicos: Pau Torres, Dani Olmo, Pedri y Mikel Oyarzabal.



En su lugar, recupera a jugadores experimentados como los defensas Íñigo Martínez y Raúl Albiol, mientras que la gran novedad en ataque es el delantero del Sporting de Braga Abel Ruiz, que ya debutó con la absoluta por 'accidente' en el amistoso ante Lituania previo a la Eurocopa.



Salvo los mencionados Pedri y Oyarzabal, el técnico asturiano dispone del resto de jugadores que fueron titulares en el último partido ante Italia y se espera no se realice muchos cambios en su planteamiento inicial. La gran duda es quién reemplazará al joven centrocampista del Barcelona, puesto al que opositan Mikel Merino y los novedosos Pablo Fornals y Carlos Soler, en un gran momento de forma y que aún no ha debutado con la absoluta.



Por su parte, Janne Andersson tiene que renovar obligatoriamente su equipo tras las retiradas de tres habituales como el delantero Marcus Berg, el centrocampista Sebastian Larsson y el defensa Mikael Lustig. Emil Forsberg, autor de cuatro goles en la Eurocopa, espera seguir brillando en un equipo que sigue sin Zlatan Ibrahimovic por una lesión de rodilla.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SUECIA: Olsen; Sundgren, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak y Jordan Larsson.



ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Merino; Ferran Torres, Olmo y Morata.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ENG).



--ESTADIO: Friends Arena de Solna.



--HORA: 20.45/La1.