Fútbol/Mundial.- (Crónica) Cristiano hace historia y salva a Portugal

Griezmann da un punto a Francia; Países Bajos y Croacia se complican el camino a Catar 2022



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El delantero luso Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de selecciones con el doblete que dio la victoria agónica a Portugal sobre Irlanda (2-1), en una fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que marcha bien para Francia pese a empatar con Bosnia y complicada para Países Bajos y Croacia.



El nuevo jugador del Manchester United, 'red devil' 12 años después, volvió este miércoles a ser héroe para su país y celebró a lo grande, en el Estadio Algarve, su récord en solitario de 111 goles con Portugal, rompiendo la marca histórica que tenía empatada con el exjugador iraní Ali Daei (109).



El ex de la Juve firmó dos cabezazos, en el minuto 89 y en el 96, para remontar el 0-1 de John Egan y desquitarse además de un penalti fallado en los primeros minutos. La euforia inundó a un Cristiano que hizo historia con su público en las gradas y permite además a Portugal liderar el Grupo A con 10 puntos, por 7 de Serbia.



Mientras, con más protagonistas del recién cerrado mercado de fichajes, Francia no pudo con Bosnia, aunque sigue líder del Grupo D con 8 puntos, por los 4 de una Ucrania que empató (2-2) con Kazajistán. Los galos, con Benzema, Griezmann, quien volvió al Atlético de Madrid, y Mbappé, finalmente en el PSG, en la delantera, no funcionaron y se vieron incluso 0-1 con gol de Dzeko.



El ya ex del Barça firmó el empate antes del descanso, pero Francia no fue capaz de profundizar, menos con la expulsión del sevillista Kounde en el minuto 51. Los 'blues' se conformaron con el punto, ante un rival muy replegado, sabiendo además que podían poner más tierra de por medio con Ucrania.



Por otro lado, los Grupo G y H siguen muy apretados, para sufrir de Países Bajos y Croacia. La 'oranje' sacó un empate (1-1) ante la Noruega de Haaland, autor del gol de los suyos, gracias a Klaassen, y suma 7 puntos por los 8 de Turquía. Mientras, Croacia empató sin goles ante Rusia y ambos lideran el Grupo H con 7 puntos.