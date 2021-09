Fútbol.- Ilaix Moriba: "Ha sido muy difícil dejar Barcelona, pero el Leipzig era lo mejor para mí"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El centrocampista hispano-guineano Ilaix Moriba ha reconocido que le ha resultado "muy difícil dejar Barcelona", una ciudad en la que ha dejado a su familia, pero que fichar por el Leipzig era "lo mejor" que podía hacer para impulsar su carrera.



"Como club, el Barcelona siempre tendrá un lugar en mi corazón y estoy agradecido por todo lo que viví y aprendí allí. Los últimos meses fueron muy difíciles, pero ya es el pasado. Al Barcelona y su afición solo les deseo lo mejor, igual que a los jugadores jóvenes que están saliendo. Tengo mucho que agradecerle al club. Ha sido muy difícil dejar Barcelona, tengo a mi familia allí. A pesar de eso, el Leipzig era la mejor decisión para mí", valoró Moriba en su presentación.



Un día después de confirmarse su llegada al club alemán, el centrocampista reconoció estar viviendo "un día especial". "El primer entrenamiento fue muy bueno y los jugadores y entrenadores me recibieron muy bien. En general, he recibido una muy buena primera impresión y estoy muy contento", celebró.



Respecto a sus objetivos en Leipzig, subrayó que "siempre hay potencial para mejorar". "Ya sea físicamente o en los aspectos ofensivos y defensivos de mi juego. Lo importante es escuchar los consejos del entrenador. Tengo que estar dispuesto a asumir todo lo que me diga para mejorar", indicó.