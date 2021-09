España.- Sánchez anuncia una subida "inmediata" del SMI para lo que queda del año

27-08-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en la reunión del Grupo de Trabajo Interministerial, en La Moncloa, a 27 de agosto de 2021, en Madrid (España). Durante su intervención el jefe del Ejecutivo ha abordado la labor del Grupo de Trabajo, encargado de supervisar la operación de evacuación y acogida de los colaboradores afganos en España, y de las operaciones del 'hub' europeo, que acoge a colaboradores de la Unión Europea. Esta mañana han aterrizado en Dubái los dos últimos vuelos de repatriación, en los que han viajado colaboradores afganos y los españoles que permanecían en el país, entre ellos militares y personal de la Embajada. Un total de 1.900 personas han sido evacuadas en este operativo de Defensa, después de la toma del poder de los talibanes en Afganistán. ECONOMIA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



Avanza que quedan en ERTE 274.000 trabajadores, frente a los más de 735.000 registrados a principios de septiembre del año pasado



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado la voluntad del Gobierno de abordar una "subida inmediata" del salario mínimo interprofesional (SMI) para lo que queda de año y continuar con el compromiso electoral de que alcance a final de legislatura el 60% del salario medio.



Este mismo miércoles, el Ministerio de Trabajo y los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se reúnen para iniciar las negociaciones sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se encuentra ahora en 950 euros mensuales y que el Gobierno se ha comprometido a que alcance el 60% del salario medio en esta legislatura.



Sánchez ha arrancado el curso político este miércoles desgranando los planes del Ejecutivo y priorizando la consolidación de la recuperación económica para que ésta llegue a "todos los bolsillos" y sea "justa".



En este escenario de recuperación, Trabajo y los agentes sociales deberán acordar en qué porcentaje se incrementa el salario mínimo. Desde los sindicatos, tanto CCOO como UGT han reclamado reiteradamente la necesidad de incrementar el SMI e incluso habían anunciado movilizaciones si el Gobierno no accedía.



Por el contrario, la patronal se muestra contraria, argumentando que el SMI ha experimentado entre 2018 y 2020 una subida del 31,8%, algo inédito en la economía española, y además todavía hay empresas y negocios que no se han recuperado de la crisis.



"¿A quién no le gustaría que los salarios suban? Yo soy el primero que digo que lo tendríamos que hacer. Pero pensamos que no es el momento porque venimos de un año y medio horrible", ha señalado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este mismo miércoles en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.



Frente a este inicio de negociaciones poco halagüeño, el presidente del Gobierno ha recordado a sindicatos y empresarios su papel "esencial" para garantizar la estabilidad y ha aplaudido que se hayan alcanzado once acuerdos para el país durante este periodo.



En este tiempo de superación, Sánchez también ha enfatizado en la importancia de "lo público" y de la unidad con la UE, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como de la colaboración con el sector privado.



En este sentido, Sánchez ha alabado el "éxito" de los créditos ICO, que "han salvados miles de empresas y millones de empleos", así como de las ayudas directas a empresas que se están ejecutando. "Cuando trabajamos juntos el país logra todo lo que se propone", ha recalcado.



En su intervención, el presidente también ha destacado el primer acuerdo de pensiones aprobado en Consejo de Ministros desde el año 2011, que conlleva el compromiso por ley de aplicar una revalorización de las mismas conforme IPC, para lo que ha pedido apoyo a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para sacarla adelante.



"Creo que entre todos, poder legislativo y agentes sociales, es posible que la recuperación sea lo más justa posible", ha insistido Sánchez.



RECUPERAR NIVELES PREPANDEMIA EN 2022 Y CAÍDA DE TRABAJADORES EN ERTE



Durante su discurso, el presidente ha asegurado que España va recuperar los niveles de prepandemia en 2022, aunque ha adelantado que esta recuperación vendrá acompañada de un alza de precios en EEUU y la Unión Europea, por lo que ha mostrado la voluntad del Gobierno de continuar con los estímulos.



En cuanto a la evolución del empleo, Sánchez ha señalado que quedan en ERTE 274.000 trabajadores, frente a los más de 735.000 registrados a principios de septiembre del año pasado. "Aún son muchos pero no son, ni de largo, los que teníamos al principio de la pandemia", ha apuntado, tras recordar que el mercado laboral ya cuenta con un volumen de cotizantes superior a los que había antes de la crisis.



Ahora, el objetivo del Gobierno para este nueva etapa se basa tres propósitos: seguir vacunando para proteger al conjunto de la población, que la recuperación económica sea lo más justa posible, sobre todo protegiendo a los vulnerables, y abordar la modernización de la economía y tejido social con los fondos europeos. "Podemos lograrlo", ha asegurado el presidente.