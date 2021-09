España.- Podemos se pregunta cuánto tardará Sánchez en rectificar e intervenir en el mercado eléctrico

27-04-2021 Imagen de archivo de la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, durante un acto del partido en el Polideportivo municipal Cerro Buenavista de Getafe, a 27 de abril de 2021, en Madrid (España). POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



Le recuerda que ha cambiado de opinión respecto a la subida del SMI y destaca que "perseverar es esencial" para que se adopten sus medidas



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, se ha preguntado "cuánto tardará" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en "volver a rectificar" a la hora de decidir intervenir el mercado de la luz, una vez que hoy ha anunciado que sí se puede subir el salario mínimo interprofesional (SMI).



Así lo ha trasladado en Twitter después de que Sánchez haya remarcado este lunes su voluntad del Gobierno de abordar una "subida inmediata" del SMI para lo que queda de año y continuar con el compromiso electoral de que alcance a final de legislatura el 60% del salario medio.



El jefe del Ejecutivo también ha afirmado que el Gobierno "se hace cargo de la preocupación social" provocada por la escalada de la factura eléctrica y que por ello "actuará hasta solucionar el alza de los precios", pero que lo hará "siempre dentro del marco regulatorio europeo".



EN JUNIO DECÍA QUE NO TOCABA SUBIR EL SMI



En este comentario en redes, recogido por Europa Press, la 'número tres' de la formación morada ha incidido en que Sánchez decía en junio que "no tocaba subir el salario mínimo pero sí los beneficios empresariales".



"Hoy dice que sí se puede subir el SMI pero que no toca intervenir el mercado de la luz. ¿Cuánto tardará en volver a rectificar?", ha remachado Verstrynge.



"PERSEVERAR ES ESENCIAL", AL IGUAL QUE CON EL SMI



El corportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, también se ha manifestado en términos similares y ha destacado que su formación lleva meses planteando subir el SMI, algo que "según el PSOE no se podía realizar".



"Hoy ese incremento es una realidad", ha desgranado en redes sociales para enfatizar que "perseverar es esencial", pues sucede los mismo con sus propuestas par bajar la factura de la luz. En consecuencia, ha concluido que "el PSOE debe entender que la gente no puede esperar más".



Respecto a la tendencia alcista del recibo energético de los hogares, ha lamentado que en España "se ha gobernado durante décadas para enriquecer al oligopolio eléctrico a cambio de mullidos sillones en consejos de administración".



Así, ha proclamado que "ya está bien" y que es "hora de anteponer los intereses de la ciudadanía", destacando que las propuestas que defiende Podemos para el sector energético "permiten hacerlo bajando desde ya la factura".



Por su parte, el diputado en el Congreso y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha reivindicado que Unidas Podemos ha trabajado "sin descanso" por la subida del SMI mientras que la parlamentaria ha ensalzado la labor de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para lograr este incremento. "Brava nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz. Hechos, que las palabras se las lleva el viento", ha manifestado en su comentario.



PODEMOS INSISTE EN QUE SUS MEDIDAS SOBRE LA LUZ SON FACTIBLES



Ayer, varios cargos de Unidas Podemos reivindicaron que, con el marco comunitario, es posible aplicar medidas de intervención del mercado para reducir los beneficios del "oligopolio" eléctrico y reducir de forma inmediata la factura de la electricidad.



De esta forma, expresaban su discrepancia con la negativa del PSOE a aplicar medidas de intervención del mercado, tal y como expresó el lunes la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una intervención en el Congreso.



Durante el pasado mes de agosto, propusieron al PSOE limitar el precio de la energía nuclear y de la hidroeléctrica mediante la fórmula de un decreto ley. Con ello, la formación morada estima que se conseguiría un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año para los ciudadanos.



El secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, aseguró ayer que se requieren medidas valientes para combatir la subida del precio de la luz y opinó que el PSOE muestra falta de ambición al respecto. Por tanto, animó a la ciudadanía a movilizarse para exigir que el Ejecutivo sea "audaz" y adopte iniciativas frente al oligopolio eléctrico.



También el exvicepresidente segundo y exlíder de Podemos Pablo Iglesias se pronunció ayer sobre la cuestión y dijo en redes que "no hay mayor lealtad al Gobierno que exigir que se cumpla el acuerdo de Gobierno".