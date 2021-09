El volcán nicaragüense Telica registra actividad eruptiva, sin víctimas

El derrumbe dentro del cráter del volcán Telica, de 1.061 metros de altura, ocurrió a las 05.25 hora local (11.25 GMT), tras lo cual ocurrió la actividad eruptiva, de acuerdo con la información oficial. EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 1 sep (EFE).- El volcán Telica, ubicado en el noroeste de Nicaragua, registró este miércoles actividad eruptiva y a la vez un derrumbe que afectó a tres comunidades aledañas, sin causar víctimas, informó el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred).

El derrumbe dentro del cráter del volcán Telica, de 1.061 metros de altura, ocurrió a las 05.25 hora local (11.25 GMT), tras lo cual ocurrió la actividad eruptiva, de acuerdo con la información oficial.

Según el Sinapred, las explosiones del volcán se dieron cuando el coloso despejó los escombros ocasionados por el deslizamiento de tierra que obstruyó su cráter.

Las autoridades nicaragüenses calcularon que la columna de ceniza se elevó unos 250 metros por sobre el cráter del volcán Telica.

Las cenizas y material volcánico cayeron principalmente en las comunidades Aguas Frías, Las Marías, y San Pedro Nueva, pero no hubo afectaciones humanas, según la información emitida por el Sinapred, a través de medios del Gobierno nicaragüense.

La actividad eruptiva no mostró alteraciones en los datos de la "amplitud sísmica en tiempo real" (RSAM), con lo cual, las autoridades no esperaban una erupción mayor de forma inminente.

El Telica, ubicado 112 al noroeste de Managua, es uno de los volcanes más activos de Nicaragua, cuya zona occidental forma parte del llamado "cinturón de fuego del Pacífico", la zona geológica más activa de la Tierra, que abarca decenas de países de América y Asia.

Dicho volcán se encuentra en la "cordillera volcánica" de Nicaragua, que cuenta con al menos diez cráteres activos y decenas de formaciones cónicas relacionada con la actividad volcánica local.

En diciembre pasado, el Telica presentó 775 explosiones en un lapso de cuatro días, con una columna de gases que se elevó 457 metros sobre el cráter. Solamente dos meses antes, había registrado un evento similar, que elevó el material volcánico hasta los 1.000 metros de altura.