El Papa sobre Cataluña:"La unidad nacional es fascinante pero nunca se va a lograr sin la reconciliación de los pueblos"

01-09-2021 La Cadena COPE ha emitido este 1 de septiembre una entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco realizada en Roma, la primera que concede el Pontífice a un medio de comunicación tras su operación de colon el pasado julio.



El Papa ha abordado la cuestión de Cataluña en su entrevista a la COPE recogida por Europa Press al destacar que "la unidad nacional es fascinante pero nunca se va a lograr sin la reconciliación de los pueblos".



Francisco ha invitado así a cualquier país, y a España en particular, a abrir un proceso de reconciliación con la "propia Historia" que no pasa por "claudicar de las posturas propias" sino, ante todo, por "huir de las ideologías que impiden cualquier proceso" de diálogo.



"El Gobierno tiene que hacerse cargo y llevar adelante la Historia como hermanos y no como enemigos y con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar al otro como un enemigo", ha referido. "Lo más clave en este momento en cualquier país es que se haya reconciliado con la propia Historia", ha agregado en este sentido.



En la entrevista, Francisco también se ha referido a un posible viaje a España aprovechando el Año Santo Xacobeo: "Al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto".



Ya a principios de este año, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, confirmó que el Papa Francisco había sido invitado a acudir la ciudad compostelana con motivo del Año Santo 2021, aunque admitió que la visita del pontífice a Compostela dependería de "muchas consideraciones", incluida la evolución de la pandemia de covid-19.



Así, la crisis sanitaria motivó la ampliación a 2022 del Año Santo, una circunstancia novedosa en la historia pues es la primera vez que el Vaticano accede a ampliar la duración de un Año Jubilar, puesto que los anteriores precedentes se trató de la concesión de años santos extraordinarios.



El primer Año Jubilar extraordinario se celebró en 1874 cuando la Santa Sede "verificó la realidad" de los restos del Apóstol Santiago, con lo que el papa León XIII declaró un año jubilar extraordinario a través de una bula. En el siglo XX se produjo el segundo y hasta ahora último Año Santo extraordinario, en el año 1938, en plena Guerra Civil española y bajo el papado de Pío XI. Ahora, la Santa Sede ha accedido a la petición del Arzobispado de Santiago de prolongar a 2022 la apertura de la Puerta Santa con motivo de la pandemia.



