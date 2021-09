El nigeriano Ramon Azeez y Álvaro Bravo rescinden con el Granada

Ramón Azeez (d). EFE/ Pepe Torres/Archivo

Granada, 1 sep (EFE).- El Granada rescindió los contratos del centrocampista nigeriano Ramon Azeez y del medio Álvaro Bravo después de que los jugadores no contaran para el técnico Robert Moreno ni aceptaran las diferentes opciones de salida que les dio el club andaluz.

Azeez se incorporó al Granada en el mercado invernal de la temporada 2018-19 y el pasado curso estuvo cedido durante la segunda vuelta en el Cartagena, mientras que Bravo fue fichado para el filial del Graada, el Recreativo, el pasado verano y completó esta campaña la pretemporada con el primer equipo.

"Desde hoy son agentes libres. Les buscamos salidas y ellos no aceptaron esas opciones. Hicimos numerosos esfuerzos y llamadas a multitud de sitios", indicó este miércoles la consejera del Granada Patricia Rodríguez sobre las rescisiones de contrato de los dos jugadores.

En relación al meta portugués Joao Costa, que era el otro jugador que no entraba en los planes de Robert Moreno, la dirigente confirmó que seguirá "entrenando y ayudando al primer equipo" y que está teniendo "un comportamiento sensacional".

Rodríguez confirmó este miércoles durante un encuentro con los medios para valorar el mercado de fichajes que durante el mismo no llegó ninguna oferta formal ni por el central portugués Domingos Duarte ni por el extremo venezolano Darwin Machís.

También explicó que mantuvieron conversaciones "a todos los niveles" para el regreso del medio venezolano Yangel Herrera, que finalmente ha recalado en el Espanyol cedido por el Manchester City.

"Hasta el lunes por la noche hablamos con el jugador, con el (Manchester) City y con su agente, pero su situación está fuera de la realidad del Granada", indico la dirigente, quien agregó que Yangel Herrera tiene un salario "acorde a Inglaterra y al City" que no puede afrontar el Granada.

El director deportivo del Granada, Pep Boada, apuntó que están "muy satisfechos de cómo ha acabado" el mercado para el club porque pudieron "cubrir con primeras opciones" las prioridades de la plantilla antes del inicio de los entrenamientos para después cerrar el equipo con "oportunidades de mercado y jugadores competitivos y comprometidos".

Los dirigentes rojiblancos confirmaron que en breve abordarán la renovación de los jóvenes defensas Pepe Sánchez y Raúl Torrente, futbolistas que entrenarán con el primer pero jugarán con el filial cuando no sean convocados por Moreno, porque "los jugadores de la cantera son el futuro".