El gobernador colombiano Carlos Caicedo pide a la UE que inste a Duque a asegurar su seguridad

El gobernador del departamento colombiano del Magdalena, Carlos Caicedo, realiza declaraciones a EFE en Bruselas donde ha mantenido encuentros con funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). EFE/ Leo Rodríguez

Bruselas, 1 sep (EFE).- El gobernador del departamento colombiano del Magdalena, Carlos Caicedo, instó este miércoles a la Unión Europea (UE) a que "llame la atención" al presidente de Colombia, Iván Duque, para que le ofrezca efectivos y garantías de seguridad, tras haber denunciado amenazas de muerte en su contra en agosto por parte de una banda criminal colombiana.

En Bruselas, donde ha mantenido encuentros con funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Caicedo recalcó la responsabilidad en la situación de Duque, como responsable máximo del Estado y de dar "garantías" de seguridad a "los sectores alternativos y de oposición".

"Su Gobierno, él y el señor (expresidente colombiano Álvaro) Uribe se han dedicado a bloquear nuestra gestión, a darle instrucción a los diputados del departamento, los congresistas en el Magdalena para crear un ambiente adverso al cumplimiento de nuestro plan de desarrollo", denunció Caicedo en declaraciones a Efe.

El gobernador del Magdalena destacó que sus reuniones con el equipo del SEAE en Bruselas y su encuentro en París con el líder del movimientoizquierdista Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, han sido muy positivas y ha encontrado "mucha receptividad" en su petición de seguridad adicional a su retorno a Colombia.

"Acá en Europa se conoce la situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Colombia. Tal vez lo que les sorprende es que en este caso no sean líderes sociales, defensores de derechos humanos o lideres ambientales, sino un gobernador de un departamento que debe tener todas las condiciones para desarrollar su labor", explicó Caicedo.

"Lo que hemos pedido entonces aquí en la UE, en Bruselas, y también lo hicimos en París, es que la comunidad internacional le llame la atención al Gobierno y le solicite que cumpla con las garantías de protección que deben ofrecerse", incidió.

Caicedo, que denuncia un plan para asesinarle por parte del Clan del Golfo (la principal banda criminal del país), quiso también instar al actual Gobierno colombiano a que "mande un mensaje claro y directo a estas organizaciones criminales" y criticó que Duque no se haya pronunciado hasta ahora y que varios ministros hayan "descalificado" la situación de riesgo que está viviendo.

"Genera suspicacias que antes de asumir esto como un tema serio buscan ridiculizarlo a ver si nos exponen al linchamiento moral en la opinión publica", lamentó.

Caicedo volverá a Colombia antes del próximo día 6 de septiembre, día en el que expira el permiso de salida del país que le concedió el Gobierno y a partir del cuál se le podría acusar formalmente de abandono del cargo.

"Sabemos que el propósito de ellos es (nuestra) eliminación moral, judicial o física. Evidentemente si nosotros permanecemos (fuera) mucho tiempo logran parte de su cometido, por eso nosotros lo que hemos pedido para regresar es condiciones plenas de seguridad y también condiciones político administrativas y de presupuesto para la gestión", reclamó.

Además, pidió que la seguridad que se les asigne no les suponga ningún coste financiero para ellos, sino que se empleen recursos del Estado central, y que el equipo que les proteja tenga el suficiente entrenamiento y capacidad de respuesta para actuar ante el eventual ataque de un grupo criminal.