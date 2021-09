El Congreso salvadoreño cesa a jueces de 60 años cumplidos, entre críticas de la oposición

En la imagen un registro general de una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 31 ago (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes cesar a los jueces y magistrados con 60 años cumplidos para supuestamente depurar el sistema judicial, medida que la oposición señaló de ser una "violación a la independencia judicial".

La reforma a la Ley de la Carrera Judicial fue introducida a la sesión plenaria con dispensa de trámite por un legislador del partido oficialista Nuevas ideas (NI) y se aprobó sin mayor debate parlamentario con 63 votos de los 84 diputados.

La reforma establece como disposición transitoria que los magistrados de cámara y jueces de paz y de primera instancia que tengan 60 años o más de vida "cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones".

La iniciativa entrará en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.

La reforma aprobada también amplía las razones por las que se trasladará a los jueces e incluye la "complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se tratan". Es decir, que los procesos que se tratan en los tribunales influiría en su permanencia o traslado.

Anteriormente únicamente se establecía que estos movimientos se daban por "razones justificadas de conveniencia del servicio".

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de NI, Ernesto Castro, aseguró que "desde hoy el Órgano Judicial cambia para siempre" y "no más justicia a la medida de grupos de poder".

Por su parte, la diputada Rosy Romero, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), advirtió que las reformas al sistema judicial solo pueden ser propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no es facultad de los diputados.

El legislador René Portillo, también de Arena, aseguró que con la reforma se está "violando la independencia judicial" y que "no solo les bastó darle el tiro de gracias a la Sala de lo Constitucional" el 1 de mayo pasado.

Esto en referencia a la remoción de los magistrados de la referida sala, acción que fue duramente criticada por la comunidad internacional.

"Es un verdadero atentado contra el estado de derecho" y "violar la independencia judicial es grave", acotó Cuadra.