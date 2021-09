Egan Bernal: "Roglic ha sido el valiente del día"

El esloveno Primoz Roglic (d), del equipo Jumbo Visma, y el colombiano Egan Bernal (i), del equipo INEOS, durante la 17ª etapa de la Vuelta este miércoles, entre Unquera (Cantabria) y los Lagos de Covadonga, tras 185,8 km de recorrido. EFE/Manuel Bruque

Lagos de Covadonga (Asturias), 1 sep (EFE).- El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) no le puso ningún pero al triunfo del esloveno Primoz Roglic (Jumbo) en los Lagos de Covadonga y lo calificó como el "valiente del día".

"Roglic ha demostrado mucha valentía porque yo no tenía nada que perder mientras que él lo podía perder todo. Ha sido el valiente del día", afirmó.

Sobre el desarrollo de la etapa, señaló: "Nosotros tomamos la iniciativa y Roglic finalizó el trabajo".

"Dije que si tenía piernas lo iba a intentar, las tenía y el recorrido de la etapa se prestaba. Salí a divertirme en la bicicleta, que es lo que más me gusta, competir y llevar las cosas al límite", manifestó.

El cóndor de Zipaquirá insistió en que lo que le gusta es "competir" y no "ir a rueda".

Para la durísima etapa de este jueves con final en el inédito Altu del Gamoniteiru, apuntó que es un puerto "grande y duro", y destacó que primer objetivo de su equipo es "ver cómo" se recuperan "y cómo está (Adam) Yates".