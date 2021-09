EE.UU. seguirá luchando de forma "implacable" contra el terrorismo tras Afganistán

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 1 sep (EFE).- El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, prometió este miércoles que su país seguirá luchando de forma "implacable" contra el terrorismo, tras su retirada de Afganistán.

Austin explicó las nuevas prioridades militares del país en una rueda de prensa conjunta en el Pentágono con el jefe del Estado Mayor, general Mark Milley.

"Continuaremos afrontando los retos de seguridad que presentan China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Es nuestro deber defender esta nación y no vamos a quitar el ojo. Eso significa esfuerzos antiterroristas implacables contra cualquier amenaza al pueblo estadounidense en cualquier sitio", dijo Austin.

El secretario de Defensa apuntó que EE.UU. va a trabajar con sus socios para promover la estabilidad en "la región alrededor de Afganistán".

Además, los líderes militares estadounidenses adoptarán "un nuevo enfoque" para afrontar "los desafíos" por parte de China y "aprovechar nuevas oportunidades en el Indopacífico y otras partes", remarcó Austin.

El responsable agregó que EE.UU. quiere fortalecer sus lazos con todos los aliados y buscar nuevos socios para defender la democracia "frente a todos los enemigos".

EE.UU. culminó el lunes la retirada de sus tropas de Afganistán, tras 20 años de guerra.

Austin señaló que ahora que el conflicto ha acabado se ha entrado en un "nuevo episodio" respecto a Afganistán, donde los diplomáticos van a liderar los esfuerzos para sacar a los estadounidenses que siguen en suelo afgano.

Se calcula que puede haber un centenar de estadounidenses que permanecen en Afganistán tras la retirada, después de que EE.UU. evacuara a unos 6.000 en las últimas semanas.

El Gobierno del presidente Joe Biden ha sido muy criticado por los republicanos y los veteranos por "haber dejado atrás" a estadounidenses en el país centroasiático y por la gestión del repliegue, en el que se vieron escenas de caos en el aeropuerto de Kabul.

Dirigiéndose a las tropas y a sus familiares, Austin admitió que es consciente de que han sido días difíciles para muchos, en referencia a la muerte de 13 soldados el jueves pasado en un atentado del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el aeropuerto de la capital, que dejó también decenas de fallecidos y heridos afganos.

El secretario de Defensa instó a mirar al pasado y la guerra de Afganistán con "consideración y respeto": "Siempre estaré orgulloso de la parte que desempeñamos en Afganistán, pero no deberíamos esperar que los veteranos de la guerra de Afganistán estén de acuerdo".

Reconoció que ha escuchado en los últimos días puntos de vista "duros", pero indicó que la democracia consiste en la diferencia de opiniones.

Por su parte, Milley afirmó que él también siente "dolor y rabia" cuando ve lo que ha pasado en Afganistán durante "los últimos 20 años y los últimos 20 días".

"Tengo las mismas emociones, y estoy seguro que el secretario (de Defensa) las tiene, y cualquier que ha servido. Yo he comandado tropas y no nací como un general de cuatro estrellas", subrayó Milley, al tiempo que recordó que tuvo que hacer frente a ataques cuando estuvo desplegado.

Aseguró que su dolor y su rabia vienen del mismo lugar que el de las familias en duelo y los soldados sobre el terreno.