Djokovic y Zverev dan primer paso en el US Open, Carreño-Busta se despide

Novak Djokovic cumplió este martes con los pronósticos al vencer al juvenil danés Holger Rune y avanzar hacia una nueva hazaña en el Abierto de Estados Unidos, en una primera ronda en la que el alemán Alexander Zverev mostró sus fortalezas y el español Pablo Carreño-Busta decepcionó.

En la noche, el debut del estelar Djokovic acaparó los flashes. Y el número un del mundo cumplió, venció al danés Holger Rune en cuatro sets 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1 y se metió en segunda ronda.

El juvenil danés se agigantó y le robó el segundo parcial al Djokovic, pero calambres frenaron su camino en los siguientes sets antes de caer rendido al juego del número uno del mundo. Sin embargo, Djokovic y todos los presentes en las gradas del estadio Arthur Ashe valoraron la fortaleza anímica del juvenil que dio todo por terminar el partido de pie.

'Nole', ganador en 2021 del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, tiene a su alcance la conquista del Grand Slam en un año calendario por primera vez desde 1969 y para ello debe imponerse en un US Open en el que no están presentes los otros dos integrantes del Big Three, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

"Sé la gran oportunidad que tengo frente a mí", había dicho el serbio. "Estoy muy motivado para jugar mi mejor tenis. Estoy muy inspirado y motivado por eso".

Desde Rod Laver en 1969, ningún hombre ha logrado completar el Grand Slam.

El número uno del mundo, quien se saltó los eventos de ajuste del US Open para recuperarse de los Juegos Olímpicos de Tokío-2020, irá en la segunda ronda ante Tallon Griekspoor, el 121° clasificado.

La sorpresa de la jornada había estado con la eliminación del español Carreño-Busta, noveno favorito, por el joven local Maxime Cressy. El ibérico, noveno favorito, se rindió ante Cressy en cinco sets.

Número 151 de la ATP y nacido en Francia, Cressy sorprendió al español en cinco intensos y disputados sets 5-7, 4-6, 6-1, 6-4, 7-6 (9/7).

- Zverev, uno de los escollos -

Uno de los principales escollos que enfrentará Djokovic en su intento de hacer historia será el alemán Alexander Zverev, que este martes debutó con una fácil victoria sobre el estadounidense Sam Querrey (78 de la ATP).

Zverev, cuarto favorito y finalista el año pasado en Flushing Meadows, venció por 6-4, 7-5, 6-2 a Querrey en solo una hora y 40 minutos de juego.

El alemán llega al último Grand Slam del año en su mejor estado de forma, tras ganar en el último mes la medalla de oro en Tokio-2020, donde eliminó a Djokovic en semifinales, y el Masters 1000 de Cincinnati.

- Rioplatenses con mal día -

Para los rioplatenses la jornada de martes arrancó en baja. El uruguayo Pablo Cuevas cayó ante el estadounidense Ernesto Escobedo por por 6-1, 6-3, 6-1 en una hora y 31 minutos.

Y la mala racha siguió en la tarde con los argentinos.

El francés Gael Monfils fue el causante de dejar fuera al argentino Federico Coria, al vencerlo en sets corridos de 6-3, 6-2, 6-2.

Monfils, 17º favorito, fue muy superior a Coria, al que sometió con su potente servicio, con el que consiguió ocho aces y una efectividad del 93% por apenas un 63% su oponente.

Por su parte, Federico Delbonis sucumbió ante el canadiense Denis Shapovalov, séptimo favorito. El canadiense derrotó en una hora 50 minutos al albiceleste en sets corridos de 6-2, 6-2, 6-3, gracias en parte a 14 aces con su servicio.

Delbonis había ganado 29 partidos en lo que va de 2021, pero todas la victorias fueron sobre arcilla, donde ha sido uno de los mejores jugadores de este año.

Empero, el zurdo argentino se encuentra actualmente en una racha de siete derrotas consecutivas sobre canchas duras al aire libre. No ha ganado partido en el Abierto de Estados Unidos desde que superó a Brian Baker en cinco sets en la primera ronda de la edición de 2016.

- La australiana Barty a segunda ronda -

La número uno del ranking femenino, la australiana Ashleigh Barty, avanzó este martes a la segunda ronda al derrotar a la rusa Vera Zvonareva por 6-1, 7-6 (9/7).

Barty, campeona de Wimbledon, jugará en su próxima salida contra la danesa Claura Tauson, que sometió a la francesa Clara Burel por 7-5, 6-0.

También debutó con victoria este martes la española Paula Badosa, que se impuso a la belga Alison Van Uytvanck por 6-4, 6-3.

Badosa ha ganado 27 partidos en sus últimos nueve torneos. Eso incluye el primer título de su carrera en Belgrado, con semifinales en Madrid y Charleston, además de los cuartos en París, los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 y el WTA 1000 de Cincinnati.

Por la noche, Karolina Pliskova, cuarta clasificada, se sumó a la fiesta de segunda ronda al vencer a la local Caty McNally 6-3 y 6-4

