DDHH.-La OIT denuncia que más de 4.000 millones de personas no tienen acceso a protección social, el 53% de la población

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha denunciado este miércoles, a través de un informe, que más de 4.000 millones de personas no tienen acceso a ninguna protección social, a pesar de que estas han sufrido en los últimos años una "expansión sin precedentes" por la crisis sanitaria del Covid-19.



Este informe, recogido por Europa Press, constata que la respuesta a la pandemia fue "desigual" e "insuficiente", aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos. Además, la organización destaca que las administraciones no lograron ofrecer "la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen".



En esa protección social indispensable, la OIT incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.



Los datos del trabajo de la organización destacan que "sólo 47 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social", mientras que 4.100 millones de personas (53 por ciento) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.



DIFERENCIAS ENTRE CONTINENTES Y COLECTIVOS



Europa y Asia Central son las zonas que tienen las tasas de cobertura más altas, con un 84 por ciento de la población cubierta por al menos una prestación; mientras que las américas también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64,3 por ciento. Asia y el Pacífico, con un 44 por ciento, los Estados Árabes, con un 40 por ciento y África, con un 17,4 por ciento, tienen, sin embargo, evidentes deficiencias en este sentido.



La OIT también destaca que, a nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social. Según su informe, sólo uno de cada cuatro niños (26,4 por ciento) se beneficia de una prestación de protección social y un 45 por ciento de las mujeres con recién nacidos recibe ayudas a la maternidad en efectivo.



En cuando al colectivo con discapacidad, apunta que sólo una de cada tres personas (33,5 por ciento) recibe alguna prestación por invalidez.



Por otra parte, ha estudiado la cobertura de las prestaciones de desempleo, que los expertos califican de "baja", ya que el porcentaje de quienes la reciben es de un 18,6 por ciento.



GASTO PÚBLICO EN PROTECCIÓN SOCIAL



Ante estas cifras, la OIT pone el foco en el gasto público en protección social que realizan los diferentes países y que, apunta, "también varía de manera significativa". En promedio, los países destinan 12,8 por ciento de su producto interior bruto (PIB) a estas prestaciones (excluyendo la salud). En este sentido, apunta que aquellos con ingresos más altos alcanzan hasta el 16,4 por ciento de inversión, mientras que los que los más bajos no superan el 1,1 por ciento.



Según la OIT, a fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-bajos 362.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-altos 750.800 millones de dólares adicionales al año. Esto equivale respectivamente a 15,9 por ciento; 5,1 por ciento y 3,1 por ciento de su PIB.



El director general de la OIT, Guy Ryder, ha explicado que "este es un momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos" y pide que estos sistemas protejan a las personas "de futuras crisis".



También reclama que se dé a los trabajadores y a las empresas "la seguridad para enfrentar las múltiples transiciones que se avecinan con confianza y esperanza".



"Debemos reconocer que una protección social eficaz y completa no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente", ha añadido.