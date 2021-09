Costa de Marfil y OMS desmienten el caso de ébola tras segundo test negativo

El ministerio de Sanidad de Costa de Marfil y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintieron este martes el caso de ébola confirmado en este país africano después de realizarse un segundo análisis de las muestras de la paciente en un laboratorio en Francia y dar negativo a esta fiebre hemorrágica. EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/Archivo

Abiyán, 31 ago (EFE).- El ministerio de Sanidad de Costa de Marfil y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintieron este martes el caso de ébola confirmado en este país africano después de realizarse un segundo análisis de las muestras de la paciente en un laboratorio en Francia y dar negativo a esta fiebre hemorrágica.

"Tal y como recomienda el Reglamento Sanitario Internacional (RSI2005), las muestras se enviaron igualmente para su confirmación a un laboratorio de referencia acreditado para fiebres hemorrágicas virales", declaró Pierre Dimba, ministro de Sanidad marfileño, en un comunicado al indicar que se enviaron a un laboratorio de Lyon, ciudad al sureste de Francia, el pasado 27 de agosto.

"Como los resultados fueron negativos tanto en la PCR como en la serología, el Gobierno ha decidido clasificar a este paciente como no caso de enfermedad por el virus del Ébola, eliminando así a Costa de Marfil de la lista de países con el virus del Ébola", agregó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó también este martes en un comunicado que un segundo laboratorio analizó las muestras tomadas de la paciente y "no encontró evidencia de la presencia del virus".

"Con los nuevos resultados obtenidos por el laboratorio en Lyon, la OMS estima que la paciente no ha tenido la enfermedad por el virus del Ébola y se están realizando más análisis sobre la causa de su enfermedad", agregó la OMS.

El caso de ébola fue anunciado en Costa de Marfil el pasado 14 de agosto, después de que una joven guineana diera positivo al virus tras haber viajado entre el 8 y el 12 de agosto por carretera hasta Abiyán, la capital económica marfileña, desde Guinea-Conakry.

Guinea había sufrido un brote de ébola entre febrero y mayo pasados y en él se notificaron 23 casos (16 confirmados y 7 probables), de los cuales 12 murieron.

Después de confirmarse que había dado positivo a ébola por el Instituto Pasteur de Costa de Marfil, a la paciente -que fue declarada curada de la enfermedad el pasado 24 de agosto- se la consideró el primer caso detectado de este virus en este país africano desde 1994, año en que un científico se infectó a través de un chimpancé.

La OMS explicó que desde que Costa de Marfil anunció el caso se han detectado más de 140 contactos en los dos países, pero "nadie más ha mostrado síntomas de la enfermedad ni ha dado positivo a la prueba del ébola".

El virus del ébola se transmite a través del contacto directo con la sangre y los fluidos corporales contaminados de personas o animales, provoca fiebre hemorrágica y puede llegar a alcanzar una tasa de mortalidad del 90 % si no es tratado a tiempo.

La peor epidemia de ébola de la historia se originó en diciembre de 2013 en Guinea-Conakri y se extendió principalmente a Liberia y Sierra Leona, pero también a otros países de África occidental, así como a Estados Unidos, España y Reino Unido con casos aislados.

Declarada desde 2014 hasta 2016, esta epidemia provocó al menos 11.300 fallecimientos y 28.500 contagios, unas cifras que podrían ser conservadoras, según la OMS.