Chipre, en alerta por un vertido marítimo procedente de una planta en Siria

Vista desde un satélite de la fuga en una central eléctrica en la localidad de Baniyas, Siria. EFE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES -- the watermark may not be removed/cropped -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Nicosia, 1 sep (EFE).- Las autoridades chipriotas del sur y del norte de la isla están en alerta por un vertido de petróleo que se acercaba a las costas septentrionales de Chipre tras una fuga en una central eléctrica en la vecina Siria, si bien por ahora no hay información precisa sobre la localización y el curso de esta marea negra.

Según los medios locales, el incidente ocurrido la semana pasada en la localidad de Baniyas ha llevado al derramamiento de unas 18.000 toneladas de petróleo, cuya extensión en el mar alcanzaría unos 1.000 kilómetros cuadrados.

Las autoridades grecochipriotas informaron de que están preparadas para hacer frente a la situación en caso de que el vertido se acerque a las zonas controlas por la República de Chipre (sur), ya que no puede intervenir en el norte del país, bajo control militar turco.

Por su parte, las autoridades turcochipriotas señalaron que el punto más cercano de la mancha a las costas de Karpasia (norte) fue de 10 millas náuticas, aunque tanto los expertos greco como los turcochipriotas comparten la opinión de que se trata de una fina película de petróleo y no de crudo espeso.

Según los medios turcochipriotas, Turquía ha enviado ya a expertos así como tres barcos turcos a la autoproclamada República del Norte de Chipre (RTNC) para hacer frente a la situación.

En las últimas horas el presidente del Centro de Investigación e Imágenes Subacuáticas de Famagusta, el turcochipriota Ali Cicek, informó de que el vertido se dirigía hacia el puerto turco de Alejandreta.

Agregó que si la contaminación llega a las costas chipriotas será el mayor desastre hasta la fecha y pidió a la gente que en caso de que la mancha llegue a las costas no toquen el petróleo.

"El viento está cambiando de dirección, por lo que la situación está a nuestro favor en este momento. El riesgo para el área de Karpasia se ha reducido, al menos por ahora. Sin embargo, todavía se están tomando medidas, dijo por su parte el líder turcochipriota, Ersin Tatar después de una reunión que convocó con expertos ambientales.

La Autoridad Turcochipriota de Electricidad, por su parte, señaló esta mañana que gran parte del fuel se encuentra posiblemente en el fondo marino, pues se ha solidificado debido a que la temperatura del agua del mar cayó por debajo de la temperatura de fluidez.

Según el Gobierno de Chipre, el líder turco dijo que a través de la ONU pidió información a Siria sobre el derrame.