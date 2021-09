Carballeda: "En París 2024 será un momento idóneo para la igualdad plena"

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, declaró que para el impulso aún mayor del deporte de personas con discapacidad "las barreras mentales son muchas veces las peores" y abogó porque los Juegos de París sean el "momento idóneo para la igualdad plena" con los olímpicos. EFE/ Zipi

Tokio, 1 sep (EFE).- Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, declaró que para el impulso aún mayor del deporte de personas con discapacidad "las barreras mentales son muchas veces las peores" y abogó porque los Juegos de París sean el "momento idóneo para la igualdad plena" con los olímpicos.

La Asamblea General del Comité Paralímpico Español (CPE) aprobó el pasado mes de junio una subida de los premios económicos por cada medalla que se consiga en los Juegos Paralímpicos de Tokio, situándolos en más del doble respecto a Río, siendo además la primera vez en la historia que los premios los cofinanciará el Consejo Superior de Deportes.

Con esta cofinanciación de los premios entre el CPE y el Consejo Superior de Deportes (CSD) se atendió una reivindicación histórica del movimiento paralímpico español, que reclamaba que la administración pública participara en la financiación de estos premios, al igual que lo hacía con los deportistas olímpicos.

"Las barreras mentales son las peores y afortunadamente en España hay un buen nivel de interrelación con la administración pública. Que se le reconozca el valor al que tiene discapacidad como al que no tiene es importante y más utilizando recursos públicos", dijo Carballeda, en un encuentro con medios de comunicación en el Centro de Prensa de Tokio.

"Creo que hay una apuesta por el deporte paralímpico de nuestra administración y eso ha repercutido en un aumento de recursos autonómicos. No es cuestión solo de igualdad sino de dignidad de trato. Si uno se tira seis horas en la piscina, tenga o no discapacidad, lo más justo, en un país donde se están utilizando recursos públicos, es que el tratamiento sea igual", confesó.

"Creo que en París será el momento idóneo para la igualdad plena. Vamos paso a paso y los pasos se van dando", señaló Carballeda, que reconoció que "no es fácil" encontrar muchas veces relevo en el deporte paralímpico.

"Cuesta mucho que cualquier niño con discapacidad o sin ella, que tienen opción de tener medios tecnológicos a su servicio como un móvil o un ordenador, salgan a entrenar. Cada vez que sale un joven hay que aprovecharlo porque son personas de futuro y gente joven que conseguirán que el espíritu español paralímpico siga cosechando éxitos", manifestó.

Carballeda también aprovechó para "felicitar" a la nadadora Teresa Perales, que tras su medalla de plata hace dos días en los 50 espalda dijo que "había habido gente que no quería que viniese a Tokio al estar lesionada y no poder optar a ganar".

"No ha habido cuestionamiento con Teresa Perales. El ejemplo es que llevamos mucho tiempo intentando que se haga un reconocimiento con un premio tan importante a nivel internacional como el Princesa de Asturias", comentó.

"Lo que sí se ha hablado, con todos los deportistas, es que hay que tener todas las precauciones para no hacer algo indebido para que un deportista no se pase de rosca porque siempre detrás hay una persona. Teresa tiene un equipo médico detrás, que hay que reconocer el trabajo que hacen, y ya tiene todo planificado para en septiembre operarse del hombro izquierdo", concluyó.