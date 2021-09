Caixin: la manufactura china se contrae por primera vez desde abril de 2020

El sector manufacturero de China entró en contracción durante el mes de agosto, la primera vez que decrece desde abril de 2020, según el índice gerente de compras (PMI) publicado hoy por el portal de noticias económicas Caixin y elaborado por la consultora británica IHS Markit.EFE/Bernd Settnik/Archivo

Pekín, 1 sep (EFE).- El sector manufacturero de China entró en contracción durante el mes de agosto, la primera vez que decrece desde abril de 2020, según el índice gerente de compras (PMI) publicado hoy por el portal de noticias económicas Caixin y elaborado por la consultora británica IHS Markit.

En agosto, este indicador -de referencia para muchos inversores internacionales- se situó en 49,2 puntos, frente a los 50,3 registrados en julio.

En este índice, una marca por encima de los 50 puntos implica una expansión de la actividad del sector, y por debajo de ese nivel, contracción.

El registro de agosto es también el menor desde el desplome de febrero de 2020 -cuando los primeros compases de la pandemia de coronavirus frenaron la economía china y la lectura fue de 40,3-, y supone asimismo una marca un punto menor que la pronosticada por los analistas, del 50,2.

La tendencia reflejada en el PMI de Caixin coincide con el dato oficial, publicado este martes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que cayó 0,3 puntos en agosto hasta los 50,1, lo que la mantiene en crecimiento por dos décimas.

Además de la tendencia decreciente, durante agosto China ha estado combatiendo dos rebrotes de coronavirus en el este y el sur del país, lo que ha influido negativamente en el rendimiento manufacturero local.

Según Wang Zhe, economista del Caixin Insight Group, "la aparición en varias provincias de focos de covid-19 a finales de julio fue un mazazo para la actividad manufacturera".

"Tanto la oferta como la demanda del sector cayeron, ya que los rebrotes interrumpieron la producción", agregó Wang, quien destacó que, no obstante, "la demanda de bienes de consumo fue relativamente estable".

Para la fuente, estos últimos rebrotes "han supuesto un serio desafío para la normalización económica que empezó en el segundo trimestre del pasado año", en un momento en el que "la demanda externa también ha caído".

"Los indicadores oficiales de julio -dijo Wang, en referencia al dato de la ONE de este lunes- fueron peores de lo esperado en el mercado, e indican un aumento de la presión decreciente sobre el crecimiento económico".