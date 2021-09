Bolivia reporta 23 decesos y 412 nuevos contagios por la covid-19

Personal de sanidad atiende a un enfermo con covid-19 en los domos de terapia intensiva del Hospital Japonés en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

La Paz, 31 ago (EFE).- Bolivia registró este martes 23 decesos y 412 nuevos contagios por la covid-19 mientras que en el país se hace esperar un nuevo lote de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Los departamentos que reportaron más casos fueron Santa Cruz con 111, Tarija que registró 77, La Paz que cuantificó 76, además de Cochabamba con 64, mientras que en las demás cinco regiones los contagios oscilaron entre 0 y 31.

Con estos datos, el país acumula 18.452 decesos y 490.879 contagios confirmados de los que 36.723 se mantienen activos desde la llegada de la pandemia al país en marzo del año pasado.

En tanto que el proceso de vacunación, que comenzó a fines de enero pasado, ha logrado la aplicación de 3.253.313 primeras dosis y 2.766.347 de la segunda, en un universo de 7,2 millones de personas mayores de 18 años que forman parte de la población vacunable.

La inmunización ha echado mano de las vacunas Sonipharm y Sputnik V, mediante compras realizadas por el Gobierno nacional, además del tipo AstraZeneca, Pfizer y Janssen como parte de donaciones realizadas mediante el mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

Algunas regiones como Cochabamba han reportado la falta de segundas dosis de la vacuna rusa, algo que ha sido recurrente en las pasadas semanas ya que la aplicación de ese inmunizante en algunos casos ha sobrepasado el límite de 90 días entre la primera y segunda, que inicialmente se señaló como tiempo límite que después se dijo era de 180.

"Estamos gestionando las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, este es un problema que no se debe a una gestión no realizada por el Gobierno (...) es una imposibilidad del laboratorio Gamaleya", recalcó este martes el ministro de Salud, Jeyson Auza.

El ministro insistió en que "en los próximos días van a llegar las segundas dosis" y que Bolivia es "de los pocos países" que está cumpliendo con el proceso completo de ese inmunizante descartando una eventual combinación de vacunas.

La administración de la pandemia y la vacunación ha generado algunas tensiones entre el Gobierno con las gobernaciones y municipios por unos 3,1 millones de vacunas sin aplicar junto a tensiones por la contratación de personal para atender una posible cuarta ola.

Las autoridades bolivianas han insistido en mantener las medidas de bioseguridad ante un probable nuevo pico de contagios que se considera podría afectar principalmente a quienes no han recibido la inmunización.