Apple pide que empleados de EE.UU. informen estado de vacunación

(Bloomberg) -- Apple Inc. pidió que todos sus empleados en Estados Unidos informen su estado de vacunación, en una nueva medida de la campaña contra el covid-19 de la empresa, que hasta ahora había evitado exigir la inmunización.

El fabricante del iPhone pidió a los empleados que informen “voluntariamente” su estado de vacunación para mediados de septiembre, independientemente de si están trabajando de forma remota o desde una oficina. La compañía dijo que utiliza los datos para sus esfuerzos y protocolos de respuesta al covid-19. Apple solicitó previamente a los empleados en California, Washington y Nueva Jersey esta información para cumplir con las regulaciones locales.

“A medida que la respuesta de Apple al covid-19 evoluciona, nuestro enfoque principal sigue siendo mantener saludables a los miembros de nuestro equipo, sus amigos y familiares, y a toda nuestra comunidad”, dijo Apple en el comunicado. Estableció como fecha límite el viernes 17 de septiembre.

Un portavoz de Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

A diferencia de varios de sus pares en tecnología, Apple no exige la vacunación, pero ahora es más insistente con sus empleados. Recientemente, la compañía comenzó una campaña para animar al personal a inocularse ahora que comenzaron las aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El mes pasado, Apple intensificó los esfuerzos de su programa de prueba covid voluntaria, que solicita que los empleados lo utilicen hasta tres veces por semana.

Apple dijo a los empleados que mantiene los datos de la vacuna “confidenciales y seguros”; agrega la información y no informa las respuestas a los gerentes. Aún así, esa situación podría cambiar en el futuro, dijo la compañía.

La compañía eventualmente requerirá que todo el personal corporativo regrese a la oficina, pero ha pospuesto este plan varias veces. Inicialmente pretendía que trabajadores regresaran en junio, y luego pidió a los empleados que regresaran a principios de septiembre. Lo retrasó hasta octubre y de nuevo hasta enero. Les dijo a los empleados que les avisará con un mes de anticipación sobre la fecha límite de regreso.

