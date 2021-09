América destaca la relevancia de su sector agrícola para el mundo

Un agricultor fue registrado este martes al trabajar en la recolección de cebollas, en la provincia de Cartago (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 1 sep (EFE).- Los países de América reforzaron este miércoles su posición conjunta acerca de la relevancia de sus sistemas agroalimentarios para el comercio y la seguridad alimentaria global, y para convertirse en parte de la solución a los problemas que enfrenta el mundo, como por ejemplo la crisis climática.

"Tenemos que seguir trabajando para consolidar el protagonismo de las Américas en diversos foros internacionales. Estamos llamados a ser garantes de la seguridad alimentaria y nutricional del mundo", expresó el director general del IICA, Manuel Otero, durante la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2021, realizada de manera virtual con el IICA, en San José, como sede principal.

Una de cada 3 toneladas de productos agrícolas que se exportan en el mundo provienen de América, lo que consolida a este continente como la región exportadora de alimentos más importante del mundo, según los datos del IICA.

LA UNIÓN DE LOS PAÍSES

Los ministros reunidos este miércoles ratificaron la posición conjunta de 16 mensajes claves que llevará la región a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, a finales de este mes en Nueva York.

Entre los mensajes claves se destacan que los sistemas agroalimentarios de América no son fallidos, pero sí perfectibles, que los productores agropecuarios son el eslabón central y deben tener políticas de largo plazo, el comercio debe ser fortalecido, la agricultura es parte de la solución a los problemas del mundo y la ciencia es fundamental para la elaboración de políticas públicas agrícolas.

La posición conjunta también alerta sobre la vulnerabilidad, especialmente de Centroamérica y el Caribe, a la crisis climática y los desastres naturales.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, manifestó que el consenso alcanzado por la región "es una buena noticia y un llamado a fortalecer los esquemas multilaterales", en momentos de especial trascendencia como la emergencia sanitaria de covid-19, y además instó a impulsar un cambio de paradigma.

"No podemos seguir produciendo de la manera que lo hemos hecho en los últimos 60 años, el costo ambiental ha sido muy alto así como la exclusión social. El reto es producir para una población en crecimiento, pero debemos hacerlo de manera sustentable. No podemos dejar que la agricultura sea un actor secundario", dijo.

Los ministros coincidieron en que durante la pandemia la agricultura fue un sector que se mantuvo en crecimiento para garantizar la seguridad alimentaria global, lo que demuestra el potencial e importancia de la región para el mundo.

En la reunión, la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, envió un mensaje en video a los ministros de Agricultura de las Américas, en el que expresó que "no hay una sola solución que sirva para todos los desafíos que plantean los sistemas alimentarios, pero en todos los contextos hay oportunidades para innovar".

“Las inversiones transformadoras de nuestros sistemas alimentarios pueden estimular nuestra recuperación en la pospandemia y ponernos de nuevo en el camino para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los próximos 9 años”, dijo.

En la reunión también se aprobó una resolución para impulsar los esfuerzos conjuntos y la cooperación internacional para evitar la propagación en el continente de la peste porcina africana, una enfermedad que se encuentra en República Dominicana y que representa una amenaza seria para el sector.

REELECCIÓN EN EL IICA Y UN CENTRO PARA EL FUTURO AGRÍCOLA

Durante la conferencia, los ministros reeligieron por aclamación al argentino Manuel Otero como director general del IICA para un segundo periodo de cuatro años (2022-2026).

"Quiero un IICA pragmático, que entienda la realidad de los países, que la agenda de cooperación técnica tiene que estar al servicio de las agendas de los países. Tengo un sueño que quiero plantear como un compromiso, que es hacer del IICA una institución más relevante, menos burocrática que da las respuestas que necesitan los países", dijo Otero tras agradecer a los países por el apoyo a su gestión.

Uno de los proyectos más recientes del IICA al mando de Otero es el Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura (CIMAG), ubicado en las instalaciones del organismo en Costa Rica.

Se trata de un centro de innovación que une el agro y la educación, creado mediante alianzas con Microsoft, Bayer, así como Lego a través de la organización Aprender Haciendo, con el fin de resaltar el papel clave de las nuevas tecnologías en el sector agrícola a través de experimentación virtual e interactiva.