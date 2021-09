72-66. McBride y Collier deciden con su juego interior la victoria de Lyxn sobre Liberty

En la imagen un registro de Kayla Mcbride (d), al actuar para el Fenerbahce de Turquía y actual escolta de las Minnesota Lynx en la WNBA, quien aportó 25 puntos y nueve rebotes para guiar el triunfo de su equipo 72-66 sobre las New York Liberty EFE/Erdem Sahin/Archivo

Minneapolis (EE.UU.), 31 ago (EFE).- La escolta Kayla McBride aportó 25 puntos con nueve rebotes y la alero Napheesa Collier logró un doble-doble de 21 tantos y capturó 14 balones bajo los aros que permitieron a las Minnesota Lynx vencer 72-66 a las New York Liberty.

Minnesota (16-9) ha ganado tres partidos consecutivos y nueve de sus últimos 11. Las Lynx se acercan ó a medio juego de las Seattle Storm por el tercer puesto en los playoffs con siete partidos por disputarse.

La base Sabrina Ionescu conectó un triple para recortar la desventaja de Nueva York a 65-63 con 1:32 minuto por jugar.

La alero reserva Bridget Carleton respondió con un triple en el otro extremo y, luego de una posesión vacía de cada equipo, la alero Michaela Onyenwere recibió una falta cuando lanzó un intento de triple para hacer tres tiros libres que puso el parcial en 68-66 y 23.3 segundos para el final.

McBride acertó 4 de 4, y la alero reserva Aerial Powers 2 de 2, desde la línea de tiros libres que sellaron la victoria de las Lynx.

Ionescu y la alero Betnijah Laney anotaron 17 puntos cada una para liderar a Nueva York (11-17).

Onyenwere, la sexta selección general del sorteo de la WNBA de 2020, terminó con 11 puntos y 10 rebotes, su primer doble-doble como profesional.

Los Liberty han perdido cinco partidos seguidos y complican su clasificación a los playoffs.

La pívot Sylvia Fowles (hombro) y la base Layshia Clarendon (pie) no jugaron para Minnesota y Lynx perdió otra titular, la alero brasileña Damiris Dantas (pie) dejó el juego en el tercer cuarto y no regresó.