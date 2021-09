0-0. Debut sin goles de Karpin ante Croacia

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 1 sep (EFE).- Rusia y Croacia empataron este miércoles sin goles (0-0) en el debut de Valeri Karpin como seleccionador eslavo con un partido de mucho miedo en el que ambos equipos pecaron de exceso de racanería y apenas corrieron riesgos.

Ni una clara ocasión de gol que echarse a la boca en los 90 minutos. Karpin prometió cambios y los hubo. Introdujo sangre nueva en la selección rusa, pero el juego ofensivo dejó mucho que desear. Presión alta, pero sin mordiente en ataque.

Mientras, los croatas echaron mucho de menos a su mejor jugador, el madridista Luka Modric, ausente por lesión. Los balcánicos parecieron contentos con el empate antes incluso de saltar al campo.

Ambos equipos siguen igualados a siete puntos tras cuatro partidos de clasificación para el Mundial de Catar.

Karpin recuperó al veterano portero de origen brasileño Guilherme, descartado en la Eurocopa. Además, decidió salir de inicio sin un delantero de referencia. A Dzyuba, el líder con Stanislav Cherchésov, ni lo convocó y Smólov arrancó en el banquillo.

Mientras, el seleccionador croata, Zlatko Dalic, cedió la batuta a Vlasic, recién fichado por el West Ham. No resultó.

Los croatas no guardaban un buen recuerdo del Luzhnikí, donde en 2018 perdieron la final del Mundial ante Francia (4-2).

La gran apuesta de Karpin, el jovencísimo Zajarián, fue el primero en inquietar la portería balcánica a los quince minutos con un disparo tras pase de Miranchuk que el guardamenta visitante desvió a córner.

El resto del primer tiempo fue un pulso entre la presión alta de los rusos y el fútbol-control de los croatas. Ambos equipos jugaron sin porterías durante casi media hora.

Los croatas despertaron al filo del descanso. Guilherme tuvo que salir fuera del área para evitar que marcara Kramaric tras un buen pase largo de Kovacic y Perisic disparó mordido con su pierna mala, la derecha, cuando lo más fácil era marcar a la salida de un córner.

En la segunda parte los croatas se hicieron dueños del balón, pero apenas dispusieron de ocasiones de gol. Su racanería estuvo a punto de costarles caro al final.

Mientras, los rusos sólo lo intentaban al contraataque. La salida al campo de Zabolotni, un delantero a la vieja usanza, no aumentó la clarividencia del ataque ruso. Sólo Zajarián lo intentaba, aunque con más pundonor que cabeza.

Karpin no dejaba de desesperarse en la banda. Como su antecesor en el cargo, recurrió al valencianista Chéryshev como revulsivo.

Durante el último cuarto de hora los rusos sí buscaron más la victoria que sus rivales. Pero Livakovic siempre estuvo bien colocado ante las escasas intentonas locales.

Pese al empate sin goles, la parroquia congregada en el Luzhnikí se fue contenta a casa con la nueva selección de Karpin después del fiasco de la Eurocopa. A Rusia le falta calidad, pero le sobran ganas.

- Ficha técnica:

0 - Rusia: Guilherme; Mario Fernandes (Samóshnikov, min.79), Divéev, Dzhikiya, Karaváev; Bárinov, Kuzyáev (Yerokhin, min.84), Golovin; Miranchuk (Zabolotni, min.46), Iónov (Bakáev, min.70) y Zajarián (Chéryshev, min.70).

0 - Croacia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Caleta-Car (Skoric, min.84), Sosa; Brozovic, Kovasic; Vlasic, Perisic (Livaja, min.75), Pasalic (Ivanusec, min.70); y Kramaric (Orsic, min.75).

Árbitro: Roi Reinshreiber (ISR). Amonestó a Bárinov y Chéryshev.

Incidencias: partido correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de Catar, Grupo H europeo, disputado en el estadio olímpico Luzhnikí ante unos 20.000 espectadores.

Ignacio Ortega