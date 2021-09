0-0. Bale no tiene tiempo para evitar el empate de Gales

EFE/EPA/MAURI RATILAINEN

Redacción deportes, 1 sep (EFE).- La selección de Gales no pudo pasar este miércoles del empate (0-0) en su visita a Finlandia, en un encuentro amistoso en el que el jugador del Real Madrid Gareth Bale, que arrancó el choque desde el banquillo, apenas disputó ocho minutos.

Tiempo suficiente para que Bale, que jugó su partido internacional número 97, generase más peligro que todo el conjunto galés durante el resto del encuentro.

Nada más saltar al campo, el jugador de Real Madrid buscó la portería rival con un remate de primeras tras un centro de Matt Smith.

Un lanzamiento al que Gareth Bale sumó dos minutos después otro remate, si cabe más peligroso. Culminó una buena jugada individual con un disparo desde la frontal del área que puso a prueba al guardameta finlandés Carljohan Eriksson.

No tuvo tiempo para más Bale, que no pudo evitar el empate sin goles de una selección galesa que siempre pareció más pendiente de los dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial que disputará en los próximos días ante Bielorrusia y Estonia que del choque disputado este miércoles en Helsinki.

Lo confirmó la ausencia en el once inicial no sólo de Gareth Bale, sino de jugadores como el lateral de Tottenham Ben Davies.

La proximidad de los encuentros de la fase de clasificación mundialista, así como las numerosas bajas con las que Gales afrontó el duelo, la más importante la del centrocampista Aaron Ramsey, obligaron al seleccionador Robert Page a alinear un equipo de circunstancias.

Hizo diez cambios con relación al partido de cuartos de final de la pasada Eurocopa en el que Gales cayó por 4-0 ante Dinamarca, y del que sólo repitió el portero Danny Ward.

Gales tuvo a los 25 minutos de una inmejorable ocasión para adelantarse en el marcador con un lanzamiento de penalti de Harry Wilson que el centrocampista del Fulham no supo transformar en gol.