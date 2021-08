Tsitsipas debuta en el Abierto con un triunfo épico, en cinco sets, ante Murray

Stefanos Tsitsipas de Grecia reacciona después de derrotar a Andy Murray de Gran Bretaña. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 30 ago (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, mantuvo este lunes una lucha épica ante el escocés Andy Murray, exnúmero uno del mundo, al que al final venció por 2-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3 y 6-4 para llegar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde buscará su primer título de Grand Slam.

El griego, que ha logrado 49 victorias este año, liderando la gira, salvó dos puntos de set en 4/6 en el tie-break del segundo para evitar perder dos sets corridos, antes de avanzar en cuatro horas y 48 minutos de acción, el partido de mayor duración en la jornada inaugural del torneo.

Tsitsipas, el 3 del mundo, ha disfrutado de un gran rendimiento en cancha dura en la gira por Norteamérica, con semifinales en Toronto y Cincinnati este mes.

A principios de este año, el joven de 23 años alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y el partido por el campeonato en Roland Garros.

Sin embargo, el siete veces campeón del circuito nunca ha pasado de la tercera ronda en tres apariciones previas en el cuadro principal de Nueva York.

El campeón de Montecarlo, que se enfrentaba a Murray por primera vez, se medirá a Adrian Mannarino en la segunda ronda después de que el francés derrotara a su compatriota Pierre-Hugues Herbert 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-3.

En un primer set de alta calidad, Murray buscó golpear la pelota en la línea con su revés mientras dictaba el juego con sus agresivos golpes de fondo para mantener al nativo de Atenas inmovilizado detrás de la línea de fondo.

Murray ganó un doble break para liderar 4-1 y avanzó cuando Tsitsipas cortó un revés al fondo de la red.

El segundo set fue un asunto reñido ya que Murray continuó jugando agresivamente. El escocés avanzó con eficacia, ganando el 73 por ciento (8/11) de los puntos en la red, mientras que Tsitsipas pretendía dominar su derecha. Con ambos defendiéndose de dos puntos de quiebre en el set, entraron en un tie-break.

Murray luego produjo un magnífico globo para avanzar 5/3 por delante, pero no pudo convertir dos puntos de set desde 6/4 cuando Tsitsipas niveló.

A pesar del revés, Murray recuperó rápidamente el impulso en el tercer set mientras corría hacia una ventaja de 3-0.

El escocés salvó los cuatro puntos de quiebre que enfrentó y acertó 13 tiros ganadores para acercarse a un set de victoria.

Sin embargo, Tsitsipas elevó este nivel en el cuarto set cuando obligó a Murray a dejar caer corto la pelota con su profundidad y su efecto liftado mientras se movían hacia un decisivo set.

Luego, el griego rompió en el primer juego del quinto set para establecer el control antes de salvar un punto de quiebre en el 2-1 con un golpe de derecha.

Tsitsipas, quien anotó 19 aces en el partido, luego mantuvo el servicio por última vez para sellar la victoria.

Murray, quien levantó su primer gran trofeo en el US Open en 2012, estaba compitiendo en su séptimo evento a nivel de gira de la temporada, habiendo registrado victorias en la primera ronda en Cincinnati y Winston-Salem este mes.

Es la primera vez en 15 apariciones que el 112 del mundo cae en la primera ronda en Nueva York.

"Perdí, pero creé las oportunidades para conseguir la victoria y eso es positivo porque enfrente estuvo un rival que me merece todos los respetos", declaró Murray.