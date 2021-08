Thunberg cree que algunos países hacen "un poco más", pero es insuficiente

La activista climática Greta Thunberg. EFE/EPA/Henrik Montgomery/Archivo

Londres, 31 ago (EFE).- La ecologista Greta Thunberg aseguró este martes que algunos países "hacen un poco más que otros" en la lucha contra la crisis climática, aunque advirtió de que, en general, los esfuerzos son aún insuficientes para atajar este problema.

La joven activista tampoco cree que la entrada de partidos verdes en los gobiernos asegure éxitos en esa dirección, si bien opinó que "algunos políticos son menos malos que otros".

"Es una señal esperanzadora de que la ciudadanía quiere algo más 'verde', sea lo que sea 'verde', pero para solucionar esto tenemos que abordarlo con un enfoque más sistemático", declaró Thunberg a la cadena de televisión británica BBC.

La joven activista, de 18 años, dijo que aún no sabe al "cien por cien" si acudirá a la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP26) 2021, que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow el próximo noviembre.

Tomará una decisión al respecto, explicó, si el evento es "seguro y democrático", lo que significa que todos los participantes procedentes de los países más pobres han tenido acceso a las vacunas contra la covid-19 y pueden viajar en condiciones adecuadas.

Como parte del proceso de acreditación, los organizadores de la COP26 han ofrecido vacunas a todos los participantes, que serán facilitadas por el Gobierno del Reino Unido, que ocupa este año la presidencia rotatoria de la conferencia climática, y administradas en centros de Naciones Unidas en cada país.

Respecto a sus expectativas de cara a la cumbre, Thunberg cree que será un fracaso "si no tratamos esta crisis como una crisis".

"Todo debe girar en torno a la justicia climática y no lograremos justicia climática si no todos contribuyen en los mismos términos", subrayó la ecologista sueca, quien ha vuelto a clase este año, después de un curso alejada de las aulas.

En este sentido, señaló que no se perderá clases si decide participar en la COP26 porque coincide con vacaciones escolares en Suecia, al tiempo que adelantó que, si viaja, lo hará en tren desde Estocolmo.

Thunberg saltó a la fama después de un apasionado discurso pronunciado en la cumbre climática de Nueva York en 2019, cuando acusó a los líderes mundiales de inacción ante esta crisis medioambiental.

"Creo que eso resume toda la situación en la que nos encontramos, el hecho de que estos países que albergan la COP están planeando y, de hecho, expandiendo su infraestructura de combustibles fósiles", observó la activista.

Se refería a los planes del Gobierno de Londres para abrir una nueva explotación petrolífera en el Atlántico Norte, cerca de las islas escocesas de Shetland, un proyecto al que se opone el Ejecutivo de Edimburgo, de coalición entre nacionalistas y verdes.

"Es raro que estemos hablando de una sola explotación petrolífera cuando el Reino Unido ya produce mucho petróleo. No se trata solo de que paremos expansiones futuras, también debemos reducir las existentes si queremos tener una oportunidad para evitar las peores consecuencias (del cambio climático)", concluyó Thunberg.