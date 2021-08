SuperThings lanza su nueva serie, "Kazoom Kids", y prorroga su exposición oficial en Madrid

31-08-2021 SuperThings comienza el curso con numerosas novedades: el lanzamiento de su nueva serie, un nuevo videoclip y un musical que se estrenará la próxima Navidad. ¿El mejor plan para los más pequeños de la casa antes de volver a la rutina escolar? ¡Conocer a los nuevos personajes de la octava serie de SuperThings! MADRID, 31 (CHANCE) SuperThings se han convertido en uno de los mayores fenómenos en la industria del juguete en España y es casi imposible encontrar a un padre que no conozca a estos pequeños 'héroes' y 'villanos' que hacen las delicias de los más pequeños dela casa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA SUPERTHINGS



